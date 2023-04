Kinder und Natur

Städte werden größer und Brachflächen bebaut. Die Natur schwindet zunehmend, ­während mediale Angebote wachsen. So verlagert sich der Aktionsradius der Kinder immer mehr in die eigenen vier Wände.

Kindern wird der Zugang in die Natur mehr und mehr verwehrt. Das liegt zum einen daran, dass der Bewegungsradius durch steigende Bebauungen und Ausweitungen der Städte eingeschränkt wird. In Städten ist die Spielmöglichkeit oftmals bis zur nächsten Straßenecke begrenzt. Ein weiterer Problempunkt ist das wachsende digitale Angebot. Eine Umfrage einer Krankenkasse ergab, dass 85% der 12- bis 17-Jährigen täglich drei Stunden mit WhatsApp, Instagram, Snapchat und Co verbringen. Konsolen und Gaminggeräte werden bei Kindern immer beliebter. Gefördert wird dies durch lange Schultage und einen eng getakteten Alltag, oft gefüllt mit Sportvereinen und Musikunterricht und sonstigen Freizeitaktivitäten, nach denen sich Kinder mit einem Film oder mit einer Runde Zocken erholen möchten. Diese Einschränkung zeigt Folgen auf. Experten beobachten steigende Defizite wie zunehmende Ungelenkigkeit und Übergewicht bei Kindern. Während Kinder einen inneren Bewegungsdrang in sich tragen, ist ihre Umgebung im Auto, in der Wohnung, in der Schule immer mehr fürs Stillsitzen ausgelegt. Dies passt laut Experten nicht zusammen. Ausflüge in die Natur fördern die mentale und soziale Entwicklung. Kreativität, Entdeckungsfreude, Konzentration und Empathie wird durch die Natur angeregt. Kinder nehmen die Welt bewusster wahr und entwickeln ein interaktiveres Spielverhalten, als dies drinnen der Fall ist. Neue Freundschaften werden einfacher geknüpft und gegenseitiges Vertrauen erlernt. Die Bewegung beugt Übergewicht vor. Das Wetter ist dabei zweitrangig. Das Anziehen von Gummistiefeln und das in Pfützen springen, ist für Kinder ein willkommenes Abenteuer. Draußen dürfen sie laut und frei sein, ohne gleich zurechtgewiesen zu werden. Sie können Sauereien machen, matschen und toben. Sie lernen den Planeten Erde kennen und wachsen nicht in einer künstlichen Welt auf.