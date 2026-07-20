Kiwanis unterstützt Kinder: 3.000 Euro für Autista Heilbronn–Neckar-Odenwald e.V.

Über eine Spende in Höhe von 3.000 Euro durfte sich der Verein Autista Heilbronn–Neckar-Odenwald e.V. freuen. Das Kiwanis-Mitglied und Past-Präsident des Kiwanis Clubs Heilbronn-Neckartal, Steffen Schoch, überreichte die Spendenurkunde an Margit Gmelin, Vorstandsmitglied des Vereins.

Die Spende geht auf eine besondere Initiative anlässlich des 60. Geburtstags von Steffen Schoch zurück. Anstelle persönlicher Geschenke bat er Familie, Freunde und Wegbegleiter, soziale Projekte zu unterstützen. Auf diese Weise kam ein bedeutender Betrag zusammen, der nun der wichtigen Arbeit von Autista zugutekommt.

Der Verein begleitet Kinder im Autismus-Spektrum sowie deren Familien mit vielfältigen Förder- und Beratungsangeboten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Frühförderung von Kindern bis zum sechsten Lebensjahr. Dabei werden gezielt die Beziehungsgestaltung, die Selbstregulation und die geteilte Aufmerksamkeit gefördert. Ziel ist es, die Kinder auf den Übergang in Kleingruppen vorzubereiten und ihnen wichtige räumliche, zeitliche und soziale Strukturen für den Alltag zu vermitteln. Darüber hinaus bietet Autista umfassende Beratungsangebote für Eltern und begleitet auch Erwachsene im Autismus-Spektrum.

„Unsere Arbeit lebt von der Unterstützung engagierter Menschen und Spender“, betonte Margit Gmelin bei der Spendenübergabe. Sie dankte Steffen Schoch sowie dem Kiwanis Club Heilbronn-Neckartal herzlich für die finanzielle Unterstützung.

„Als Kiwanis Club ist es unser Anliegen, Kinder und Familien in unserer Region nachhaltig zu unterstützen. Es freut uns sehr, dass wir mit dieser Spende die wertvolle Arbeit von Autista fördern können“, erklärte Steffen Schoch.

Mit der Spende können bestehende Förderangebote weiterentwickelt und Familien in herausfordernden Lebenssituationen unterstützt werden. Der Kiwanis Club Heilbronn-Neckartal setzt sich seit vielen Jahren für soziale Projekte in der Region ein und engagiert sich insbesondere dort, wo Hilfe unmittelbar Kindern und Jugendlichen zugutekommt.