Kiwanis-Zauberschloss 2025 mit Weltpräsident Lee Kuan Yong auf Schloss Assumstadt

Am 29. Mai 2025, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, verwandelt sich das barocke Schloss Assumstadt bei Möckmühl wieder in einen Ort voller Magie, Freude und gelebter Menschlichkeit. Beim diesjährigen Kiwanis-Zauberschloss erleben rund 900 Kinder mit ihren 300 Betreuerinnen und Betreuern einen Tag voller Lachen, Entdeckungen und unbeschwerter Kindheit – umsorgt von etwa 120 freiwilligen Helferinnen und Helfern, darunter engagierte Mitglieder von Kiwanis und externe Unterstützer.

Organisiert wird das außergewöhnliche Charity-Event bereits zum sechsten Mal von zehn Kiwanis-Clubs der Region Heilbronn, Hohenlohe, Odenwald, Schwäbisch Hall, Taubertal und dem Unterland. Es richtet sich an Kinder aus benachteiligten Lebensverhältnissen sowie an Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen.

Die Schirmherrschaft übernimmt – wie bereits in den Vorjahren – erneut mit großer Überzeugung der Heilbronner Landrat Norbert Heuser, der das Projekt als wichtiges Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung und gelebter Solidarität unterstützt.

Ein ganz besonderes Ereignis erwartet die Kinder und Gäste in diesem Jahr: Der amtierende Kiwanis International Präsident Lee Kuan Yong aus Malaysia hat seinen Besuch angekündigt. Als langjähriges Mitglied des Kiwanis Clubs Kuala Lumpur, wo er bereits als Präsident, Sekretär und Schatzmeister gewirkt hat, steht sein Kommen für die weltweite Verbundenheit und das gemeinsame Ziel: eine bessere Welt für Kinder zu schaffen. Seine Anwesenheit ist nicht nur eine große Ehre für die Region, sondern auch eine herzliche Geste an alle Beteiligten – vor allem an die Kinder.

Das prachtvolle Rokoko-Schloss Assumstadt, umgeben von weitläufigen Parkanlagen im idyllischen Jagsttal, bietet den idealen Rahmen für diesen Tag der Wunder. Seit 1937 befindet sich das Anwesen im Besitz der Familie Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee, die das Schloss in dritter Generation mit großer Hingabe erhält und erneut großzügig für das Kiwanis-Zauberschloss zur Verfügung stellt.

Von 10 bis 16 Uhr wird das gesamte Areal des Schlossparks zum Abenteuerland: Bastelstationen, Spielaktionen, Zaubervorführungen, Musik, Kinderschminken und kreative Workshops – über 25 liebevoll gestaltete Attraktionen sorgen für ein kunterbuntes Programm. Kulinarisch dürfen sich die Kinder auf frisch gegrillte Würstchen, Burger, Maultaschen, Obst, Eis und natürlich Zuckerwatte freuen – alles kostenfrei, liebevoll zubereitet von den Kiwanis-Helfern.

„Wir wollen den Kindern einen Tag schenken, den sie nie vergessen werden. Einen Tag, an dem Sorgen Pause machen, und nur Freude zählt“, sagt Frank Hemmerich vom Kiwanis-Club Möckmühl, der gemeinsam mit Lt. Governor Gerald Legler das Organisationsteam leitet.

Finanziert wird das Event vollständig über Spenden. Mit Charity-Aktionen wurden bereits über 20.000 Euro gesammelt. Doch jeder Beitrag zählt: „Wir freuen uns auch zukünftig über alles, was Kindern eine Freude macht – ob Spielsachen, Lebensmittel, Süßigkeiten, Bücher oder Eintrittskarten für Schwimmbäder und Museen“, so Frank Hemmerich. Auch Geldspenden helfen, zukünftig Künstler, Musik-Acts und Materialkosten zu finanzieren. „Für dieses Jahr ist aber alles unter Dach und Fach“, freut sich Frank Hemmerich.

Interessierte Unterstützer können sich direkt per E-Mail melden: gerald.legler@kiwanis.de.