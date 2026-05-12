Kiwanis Zauberschloss öffnet am Vatertag erneut seine Tore

Am Donnerstag, den 14. Mai 2026 (Vatertag), wird Schloss Assumstadt wieder zum Schauplatz eines ganz besonderen Tages: Bereits zum siebten Mal veranstalten die Kiwanis Clubs der Division 18 das „Kiwanis Zauberschloss“ für Kinder aus sozialen Einrichtungen der Region. Rund 1.500 Kinder und Betreuer unter anderem aus dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf, dem Kinderdorf Klinge, den Familienpartnern der Diakonie, Offenen Hilfen, Jule sowie weiteren Einrichtungen sind eingeladen, gemeinsam mit ihren Betreuern einen unbeschwerten Tag zu erleben. Insgesamt werden so viele Gäste erwartet wie noch nie seit dem Start der Veranstaltung im Jahr 2019.

Die Schirmherrschaft hat erneut der Heilbronner Landrat Norbert Heuser übernommen. In seinem Grußwort bezeichnet er das Zauberschloss als „wunderbaren Anziehungspunkt in unserer Region“ und dankt den Kiwanis-Mitgliedern für ihr außergewöhnliches Engagement.

Hinter dem Event stehen rund 150 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die das Zauberschloss über Monate hinweg vorbereiten. Insgesamt fließen etwa 500 Stunden Organisation in die Veranstaltung. „Wir möchten den Kindern zusammen mit ihren Betreuern einfach einen schönen Tag bereiten“, sagt Hauptorganisator Frank Hemmerich.

Auch in diesem Jahr wartet auf die Gäste wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Bungee-Trampolinen, Hoffexpress, Puppentheater, Zauberer und vielen weiteren Aktionen. Dazu gibt es frisch zubereitete Burger vom Schwäbisch-Hällischen, vegane Maultaschen-Burger, rote Würste, Waffeln, Zuckerwatte, Eis sowie frisches Obst.

Das gräfliche Anwesen der Familie von Hubertus Graf Waldburg-Wolfegg, selbst Mitglied bei Kiwanis, wird erneut kostenlos zur Verfügung gestellt und bietet die passende Kulisse für ein Event, das in Deutschland seinesgleichen sucht.

Kiwanis ist nach UNICEF die weltweit zweitgrößte Kinderhilfsorganisation und engagiert sich international für das Wohl von Kindern. Ein zentrales Anliegen des Serviceclubs ist es, dass Spenden unmittelbar bei den Kindern ankommen – ein Anspruch, der mit Projekten wie diesem sichtbar umgesetzt wird.

www.kiwanis.de und www.zauberschloss.org