Kloster Maulbronn: Starke Eindrücke für die ganze Familie

Mitte des 12. Jahrhunderts wurde mit dem Bau der Klosteranlage begonnen, die als am vollständigsten erhaltene Klosteranlage des Mittelalters nördlich der Alpen gilt. Hier sind die ersten Bauten der Gotik in Deutschland zu bestaunen. Seit 1993 gehört das Kloster zum UNESCO-Welterbe. Es werden klassische Führungen durch die Anlage, sowie auch Themenführungen mit Schwerpunkt auf Kunstgeschichte oder den Klosteralltag angeboten. Die Erfindung der schwäbischen Maultasche geht im Übrigen auf den findigen Maulbronner Laienmönch ­Jakob zurück, der am Gründonnerstag Fleisch zwischen Nudelteigen versteckte. Für Kinder und Jugendliche ist der Besuch am Originalschauplatz immer Abenteuer und Erlebnis. Die Angebote sind pädagogisch und kreativ gestaltet.

Kloster Maulbronn

1. März bis 31. Oktober · 9:30 - 17:30 Uhr

1. November bis 28. Februar · 10:00 - 16:30 Uhr

Klosterhof 5, 75433 Maulbronn

www.kloster-maulbronn.de