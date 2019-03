Konzert-Check mit Checker Tobi

× Erweitern Foto: Megaherz GmbH Checker Tobi

»Check it out!« ist sein Motto: Checker Tobi, der mit bürgerlichem Namen Tobias Krell heißt, geht seit 2013 in der gleichnamigen Kinderwissenssendung des Kinderkanals allen möglichen Themen auf den Grund. Nun ist er auch live auf der Bühne zu erleben – und zwar mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen.

Klassikfans und Kinder aufgepasst! Dieser Besuch in der Stadthalle Reutlingen wird ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie. Wann sonst kann man in den heiligen Hallen eines klassischen Orchester schon einmal Hintergrundwissen rund um die Philharmonie und ihre Konzerte ergattern?

Im Familienkonzert »Der Konzert-Check« erwartet Checker Tobi eine ganz besondere Herausforderung. Er will das Phänomen des klassischen Konzerts ergründen und viele Geheimnisse rund ums Orchester lüften. Da werden auch Erwachsene froh sein, endlich Fragen beatwortet zu bekommen, die sie sich nicht zu stellen getraut hätten: Kann die Württembergische Philharmonie lauter spielen als eine Rockband? Warum stimmt das Orchester überhaupt die Instrumente? Kann das Orchester auch ohne Dirigent spielen und müssen alle Instrumente in Gruppen zusammensitzen oder könnte nicht vielmehr jede Musikerin, jeder Musiker irgendwo auf der Bühne Platz nehmen? Oder müssen Komponisten eigentlich alle ein Perücke tragen? Fragen über Fragen, kindgerecht und humorvoll aufbereitet und mit einer ordentlichen Portion toller Klassischer Musik. Das ist Kultur für die Augen und Ohren und musikalische Früherziehung, von der auch die großen Zuhörer profitieren. Bühnenpartner beim Familienkonzert ist neben den Musikerinnen und Musikern der Württembergischen Philharmonie Reutlingen der junge Dirigent Hermes Helfricht, unter dessen Leitung natürlich allerhand Musik geboten sein wird, die zur Beantwortung der Fragen anschaulich – oder besser anhörlich – ist. Das reicht von Mozart über Wagner bis hin zu John Williams, dem Filmmusikkomponisten von Star Wars oder Harry Potter.

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen widmet sich schon seit vielen Jahren intensiv dem Nachwuchs. Sie pflegt zum Beispiel seit 14 Jahren eine enge Zusammenarbeit mit dem durch seine Bücher und CDs bekannten Wiener Kinderkonzertmoderator Marko Simsa, mit dem sie jährlich ungefähr 25 in der Regel ausverkaufte Konzerte für Kinder im Grundschulalter spielt. Nun ist ihr ein weiterer Fang gelungen. Zwei erste gemeinsame Konzerte mit Checker Tobi haben schon in Ludwigshafen stattgefunden, das Publikum – von der Oma bis zum Enkel - waren begeistert. Und auch Tobias Krell hatte sichtlich Spaß an der Sache und war sofort einverstanden, das Konzert in Reutlingen zu wiederholen. Nächste Spielzeit, das steht jetzt schon fest, kommt Checker Tobi wieder zur Württembergischen Philharmonie Reutlingen: Dann gibt es eine komplette Neuauflage. Denn die Fragen rund ums Sinfonieorchester gehen nicht so schnell aus, genauso wenig wie die Liste der großartigen Orchesterwerke, die es zu entdecken gilt. Kindgerecht, aber auch für die erwachsenen Klassikfans sehr spannend, ist dieser Nachmittag mit dem Dirigenten Hermes Helfricht und dem charismatischen Checker vom Kinderkanal.