Kreative Herbstferien in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Eine eigene Laterne basteln oder sein eigenes Puzzle gestalten: In den Herbstferien warten in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wieder spannende Workshops. Vom 28. bis 31. Oktober 2019 haben Kinder ab drei Jahre die Möglichkeit, an einem der angebotenen Kurse teilzunehmen und im Anschluss die über 20 Attraktionen der IndoorErlebniswelt zu erkunden.

Beim Herbstferien-Programm in der Ravensburger Kinderwelt lassen Kinder ihrer Kreativität freien Lauf. So gestalten die kleinen Besucher ihr eigenes memory® mit herbstlichen Motiven oder entwerfen ihr erstes Brettspiel inklusive Spieleanleitung und Schachtel. Nach den lehrreichen Angeboten können die Teilnehmer die mehr als 20 Attraktionen der Kinderwelt erleben und nach Herzenslust ausprobieren. Rasante Action mit den Fang den Hut!® Fun Cars, Gedächtnistraining beim memory® Flug oder der erste Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule – ein ganzer Tag voller Spaß ist hier garantiert. Und wer von der ganzen Action Hunger bekommt freut sich auf eine Stärkung beim leckeren Mittagessen und einem 0,3 Liter Erfrischungsgetränk in Ravos Bistro. Beides sowie der Eintritt in die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim sind im Preis bereits enthalten. Die Workshops finden jeweils um 11.00 Uhr statt und kosten 12,50 Euro pro Kind.

Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es unter www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefonisch unter 07154 17 858 70.