Kunterbunte Weihnachtsferien mit der Zooschule

In den Weihnachtsferien bietet die Zooschule Heidelberg fünf abwechslungsreiche Workshops für Kinder und Jugendliche an. Gemeinsam mit den Zoorangern dürfen die Teilnehmer einen ganzen Tag im Zoo (inklusive Mittagessen) verbringen – eine tolle Möglichkeit auch in der kalten Jahreszeit den Zoo zu besuchen. Tickets für die Workshops gibt es für € 50,- im Vorverkauf an der Zookasse.

Ob man als Tierforscher unterwegs ist, die Geheimnisse des Regenwalds lüftet oder sich kreativ mit Farbe, Ton und Wolle beschäftigt – bei dem vielfältigen Angebot der Zooschule gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Kleine Tierfans dürfen im Rahmen eines Workshops einen ganzen Tag im Zoo verbringen. Die Veranstaltungen finden sowohl im Freien als auch in den beheizten Tierhäusern statt. Ein leckeres warmes Mittagessen ist natürlich inklusive.

Wen es in der kalten Jahreszeit fröstelt, der begibt sich zusammen mit den Zoorangern auf eine spannende und abwechslungsreiche Reise in das weit entfernte Asien und lernt asiatische Tiere aus nächster Nähe kennen. Weniger verfrorene Kinder gehen mit Eichhörnchenspiel und Fährtensuche den „Tieren im Winter“ auf die Spur. Passende Spiele und Bastelaktionen, besondere Highlights wie Tierfütterungen und natürlich eine Tour durch den Zoo lassen den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Gerne dürfen junge Zoo-Fans auch an mehreren Tagen teilnehmen. Schließlich ist es gar nicht so einfach, sich für nur eines der spannenden Themen zu entscheiden. Und wer weiß? Vielleicht liegt ja das Ticket für einen der spannenden Zooschul-Workshops unter dem Weihnachtsbaum…

Workshops in den Weihnachtsferien:

• „Verhaltensforschung – die Sprache der Tiere“ am Donnerstag, 27.12.2018 von 9:30-16:30 Uhr

• „Reise durch Asien“ am Freitag, 28.12.2018 von 9:30-16:30 Uhr

• „Mit Farbe, Ton und Wolle“ am Mittwoch, 02.01.2019 von 9:30-16:30 Uhr

• „Mitten im Regenwald“ am Donnerstag, 03.01.2019 von 9:30-16:30 Uhr

• „Tiere im Winter“ am Freitag, 03.01.2019 von 9:30-16:30 Uhr

Tickets für die Workshops in den Weihnachtsferien gibt es im Vorverkauf an der Zookasse. Die Kosten pro Teilnehmer betragen € 50,- inkl. Eintritt und Verpflegung (15% Geschwisterrabatt). Falls Sie nicht die Möglichkeit haben vorab in den Zoo zu kommen, um ein Ticket zu erwerben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Zooschule unter: http://www.zooschule-heidelberg.de/workshops