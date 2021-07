Kunterbunter Rate-Spaß mit der Kornwestheimer Rätsel-Rallye

Pünktlich zu den Sommerferien startet in Kornwestheim eine Rätsel- Rallye unter der Regie der Stadt Kornwestheim und der Ravensburger Kinderwelt in Kooperation mit Kornwestheimer Einzelhändlern. Die kindgerechten Rätsel bieten dabei jede Menge Spaß und die Möglichkeit, auf einer schönen Route die Innenstadt zu erkunden.

„Bei der Kornwestheimer Rätsel-Rallye entdecken auch Ortsansässige ihre Stadt aus einem neuen Blickwinkel. Gleichzeitig werden unsere Einzelhändler hierdurch gestärkt und aktiv einbezogen. Ich freue mich schon sehr auf den Start dieser Rallye", sagt Daniel Güthler, Erster Bürgermeister der Stadt Kornwestheim.

Mit der Aktion „Rätsel-Rallye“ bietet die Stadt den Daheimgebliebenen in den Sommerferien abwechslungsreichen Rate-Spaß verbunden mit einer Portion Bewegung. Los geht es am Rathaus der Stadt Kornwestheim. Im Eingangsbereich des Gebäudes können Interessierte das Faltblatt für die Rätsel-Rallye abholen. Von dort aus geht es für die Familien entlang von 20 Stationen durch die Innenstadt. Auf diese Weise ergibt sich ein schöner Rundgang. Wer alle Rätsel richtig löst, erhält das richtige Lösungswort und erfährt, an welchem Ort die Schatzkiste mit attraktiven Preisen versteckt ist. Zu gewinnen sind viele tolle Preise - von Einkaufsgutscheinen bis hin zu Ravensburger Spielen.

„Unser Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen auf eine spielerische Art die Stadt Kornwestheim entdecken und dabei auch Neues kennenlernen“, so Siglinde Nowack, Geschäftsführerin der Ravensburger Freizeit & Promotion GmbH.

Das Faltblatt zur Rätsel-Rallye liegt auch bei den teilnehmenden Einzelhändlern aus: Papeteria Brose OHG, Kreissparkasse Ludwigsburg - Geschäftsstelle Kornwestheim, Johannes Apotheke, AOK Kundencenter in der Bahnhofspassage, Edeka Rubin, Gärtnerei Jäger Blumen und Trends, Bäckerei Trölsch, Stadt Apotheke, Bücherlurch, Allianz Generalvertretung, Bäckerei Siegel Backkultur, Corpus Physiotherapie und Fender Shop.

Alle Infos gibt es hier.