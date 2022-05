In Lauffen am Neckar wird wieder gefeiert: Nach dem pandemiebedingt ausgefallenen Hölderlin-Festjahr 2020 will die Stadt Lauffen mit einem Kinderfest auf dem Kiesplatz am Neckarufer vom 22. – 24. Juli für gute Laune bei Klein und Groß sorgen. ­Zahlreiche Food Trucks mit einem breiten Angebot von Sandwiches über Pizza und Burger bis zu Crêpes sorgen für die kulinarischen Leckerbissen.

Doch auch das Bühnenprogramm lässt keine Wünsche offen. Der Freitag gehört der Jugend: Unter der Leitung von Jazzlegende Klaus Graf sind mit dem Landesjugendjazzorchester die besten jungen Jazzmusiker*innen des Landes mit mitreißendem BigBand-Sound zu hören. Am Samstag ist Partynacht: Wer könnte hier besser einheizen als die SWR1 Disco mit SWR1 Moderator Corvin Tondera-Klein? Sonntag ist Kindertag: Neben vielen Spiel- und Spaßangeboten für die kleinen Besucher bringt ein Familienkonzert mit der Ritter Rost Band Spaß für die ganze Familie.

Lauffener Kinderfest 2022

22. bis 24. Juli 2022 · Kiesplatz, Lauffen am Neckar

www.lauffen.de/kinderfest