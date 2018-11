Lego-Ausstellung in der Volksbank Heilbronn

× 1 von 2 Erweitern Legoausstellung × 2 von 2 Erweitern Legoausstellung Prev Next

Ab dem 27. November 2018 wird es bunt in der Schalterhalle der Hauptstelle der Volksbank Heilbronn: Der Verein Schwabenstein e.V. präsentiert spektakuläre Kunstwerke aus Lego. Darüber hinaus wird ein Mitmachbereich eingerichtet, der kleine und große Besucher einlädt, selber kreativ zu werden. Die Ausstellung ist bis zum 4. Januar 2019 zu den Öffnungszeiten der Volksbank Heilbronn besuchbar (Mi. und Fr. 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Do. 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr), der Eintritt ist frei.

„Wir freuen uns, wenn auch Kindergartengruppe und Schulklassen den Weg zu uns finden.“, sagt Sascha Straub, Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei der Volksbank Heilbronn. Straub weiter: „Zusammen mit dem Verein Schwabenstein erschaffen wir hier eine einzigartige Erlebniswelt, die es so in Heilbronn noch nicht gegeben hat.“ Jungen und junggebliebenen Lego-Fans bietet die Ausstellung Spielflächen in neuen Dimensionen. Alleine im Mitmachbereich liegen tausende Steine zum Bauen und Ausprobieren bereit.