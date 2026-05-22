Lichtershow zum Jubiläum: Das Ravensburger Spieleland Feriendorf feiert zehnten Geburtstag

Ein ganz besonderes Jubiläum steht an: Das Ravensburger Spieleland Feriendorf wird zehn Jahre alt! Seit einem Jahrzehnt ist es ein Ort, an dem Kinderaugen leuchten, Familien zusammen lachen und unvergessliche Erinnerungen entstehen. Dieses Jubiläum wird in den Pfingstferien vom 22. Mai bis 06. Juni 2026 täglich mit einer stimmungsvollen Lichtershow gefeiert

Wenn sich der Tag im Spieleland dem Ende zuneigt, beginnt im Feriendorf ein ganz besonderer Zauber: Jeden Abend in den Pfingstferien lädt um 21:15 Uhr eine mitreißende Kinderdisco kleine Gäste dazu ein, ausgelassen zu tanzen, zu lachen und den Tag fröhlich ausklingen zu lassen. Direkt im Anschluss verwandelt sich das Feriendorf in eine leuchtende Erlebniswelt: Um 21:45 Uhr begeistert eine abwechslungsreiche Lichtershow, die mit funkelnden Effekten, Farben und Musik Groß und Klein verzaubert – ein echtes Highlight unter dem Abendhimmel.

Als besonderes Jubiläumsgeschenk macht das Ravensburger Spieleland Familien eine große Freude: In den Pfingstferien sparen Gäste aktuell 20 Prozent auf ihre Übernachtung im Feriendorf. Damit wird der Traum vom gemeinsamen Familienabenteuer noch greifbarer. Ob tanzen, staunen, übernachten oder einfach gemeinsam Zeit genießen – das Ravensburger Spieleland lädt alle Familien herzlich ein, 10 Jahre Feriendorf gebührend mitzufeiern und die Pfingstferien zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Das Feriendorf bietet dabei für jede Familie die richtige Übernachtungsmöglichkeit. So schlafen Klein und Groß in thematisierten Ferienhäusern bei Maus, Elefant und Käpt’n Blaubär, verbringen skandinavische Nächte in stilechten Schwedenhäusern oder erleben eine ganz besondere Übernachtung in der BRIO Eisenbahn. Reisende mit Wohnmobil nutzen einen der 40 Stellplätze direkt am Freizeitpark. Für echte Abenteurer stehen zudem 24 naturnahe Zeltplätze bereit. So wird aus dem Tagesausflug ein Kurzurlaub am Bodensee, der Spielspaß, Natur und Familienzeit auf einzigartige Weise verbindet.

Seit 1998 steht das Ravensburger Spieleland für Spielzeit, Familienzeit und Mitmachzeit für die ganze Familie. Das Mitmach-Konzept des Freizeitparks am Bodensee lädt Kinder von zwei bis zwölf Jahren ein, gemeinsam mit ihren Eltern zu erleben, zu lernen und jede Menge Spaß zu haben. Mitten im Grünen entdecken jährlich 460.000 Besucher die mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten – und erleben dabei unvergessliche Familienmomente. Ergänzt wird das Angebot seit 2016 von einem Übernachtungsangebot im parkeigenen Feriendorf mit 40 Ferienhäusern, zehn Schwedenhäuschen sowie der BRIO Eisenbahn mit ihren 20 Schlafwaggons. Zusätzlich warten 40 Caravan-Stellplätze und in den Sommermonaten 24 Zeltplätze.