Lotti Karotti feiert 25-jähriges Jubiläum

Seit 25 Jahren begeistert der Ravensburger Spieleklassiker Lotti Karotti Familien und Kinder mit spannendem Spielspaß rund um den frechen Hasen. Seit 2023 begeistert er zudem als Maskottchen die Besucher im Freizeitpark am Bodensee. Zum 25. Jubiläum feiert das Ravensburger Spieleland die Kultfigur in diesem Sommer mit zahlreichen Erlebnissen, Mitmachangeboten und einem besonderen Übernachtungsangebot im Feriendorf.

Familien, die ihren Aufenthalt im Ravensburger Spieleland Feriendorf buchen, profitieren von 25 Prozent Rabatt auf Übernachtungen im Ferienhaus, Schwedenhaus oder in der beliebten BRIO Eisenbahn. Das Angebot ist bis zum 25. Juli buchbar, die Anreise kann während der gesamten Feriendorf-Saison 2026 erfolgen. Ein besonderes Highlight für Übernachtungsgäste: Bereits um 8:45 Uhr begrüßt Maskottchen Lotti Karotti die Familien persönlich beim Frühstück auf der Seeterrasse im Feriendorf. Auch auf dem Feriendorf-Gelände steht Bewegung im Mittelpunkt. Bei Lotti Karottis Basketball können kleine und große Gäste ihr Geschick an Körben unterschiedlicher Höhen und Formen unter Beweis stellen.

Im Freizeitpark selbst kann man den Jubiläumshasen täglich um 15:15 Uhr beim Lotti Karotti-Treff besuchen und sich knuddeln lassen. Wer es etwas rasanter mag, für den geht es mit dem Freifallturm „Lotti Karotti Hasenhüpfer“ hoch hinaus.

Passend zum Jubiläum kann man sich auch vom eigenen Lotti-Karotti-Song auf Spotify und weiteren Streaming-Plattformen zum Mitsingen animieren lassen. Die passende Tanzanleitung finden Familien auf YouTube. Live mitmachen können Kinder und Eltern an den Wochenenden außerhalb der baden-württembergischen Ferien bei der Lotti Karotti Kinderdisco, die jeweils um 16:15 Uhr auf der Waldbühne stattfindet.

Kulinarisch erwartet die Gäste im Restaurant „Lotti Karottis Knabberbox“ eine Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen, wie Pinsen, Salate oder knusprige Gemüsesticks. Wer ein Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen möchte, wird im Shop fündig: Neben dem Spieleklassiker in verschiedenen Varianten gibt es dort zahlreiche Fanartikel wie T-Shirts, Kaffeebecher und Lotti Karotti als Plüschhase.

Die vielen Erlebnisse im Ravensburger Spieleland zeigen, dass Lotti Karotti auch nach 25 Jahren weiterhin Generationen von Familien begeistert.

Seit 1998 steht das Ravensburger Spieleland für Spielzeit, Familienzeit und Mitmachzeit für die ganze Familie. Das Mitmach-Konzept des Freizeitparks am Bodensee lädt Kinder von zwei bis zwölf Jahren ein, gemeinsam mit ihren Eltern zu erleben, zu lernen und jede Menge Spaß zu haben. Mitten im Grünen entdecken jährlich 460.000 Besucher die mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten – und erleben dabei unvergessliche Familienmomente. Ergänzt wird das Angebot seit 2016 von einem Übernachtungsangebot im parkeigenen Feriendorf mit 40 Ferienhäusern, zehn Schwedenhäuschen sowie der BRIO Eisenbahn mit ihren 20 Schlafwaggons. Zusätzlich warten 40 Caravan-Stellplätze und in den Sommermonaten 24 Zeltplätze.

alle Infos: www.spieleland.de