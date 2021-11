Lust auf neue Spielideen?

Am Wochenende 13. und 14. November 2021 finden in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim die Neuheiten-Tage statt. Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher an beiden Tagen die neuesten Spiel- und Buchideen ausgiebig testen. Hier wird es kunterbunt, spaßig und auch bezaubernd.

Große und kleine Abenteurer können nicht nur die mehr als 20 Attraktionen der Indoor-Erlebniswelt nutzen. Auf sie wartet außerdem ein tolles Rahmenprogramm rund um die Produktneuheiten.

Familien haben die Möglichkeit beliebte Klassiker wie Max Mäuseschreck, Sagaland oder Lotti Karotti in den ausgefallenen Jubiläumsausgaben mit neuen Spieleeffekten auszuprobieren. Denn diese Spiele feiern Jubiläum: Max Mäuseschreck wird 15 Jahre alt, Lotti Karotti feiert den 20. Geburtstag und Sagaland wurde vor 40 Jahren erstmals herausgegeben.

Zudem laden verschiedene Bücher zu einer kleinen Entdeckungsreise ein und lassen die Gäste einen Moment verschnaufen, bevor es zu den weiteren Highlights geht. Besonders beliebt ist das Kugelbahnsystem GraviTrax®, das mit neuen Sets weitere Spielvarianten bietet.

Workshops für kleine Künstler

Wer gerne bastelt und das gerne nachhaltig gestalten möchte, ist mit den EcoCreate Produkten voll im Trend. Angelehnt an diese Produkte, können kleine Künstler unter Anleitung niedliche Waldtiere aus leeren Toilettenpapierrollen basteln. Die kostenlosen Workshops finden jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr statt. Es können gleichzeitig sechs Kinder daran teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung unter Telefon 07154-1785870 oder info@ravensburger-kinderwelt.de ist erforderlich.

Zu beachten sind die aktuellen Hygieneregeln auf ravensburger-kinderwelt.de/corona. Nicht immunisierte Personen benötigen aktuell einen gültigen PCR-Test zum Zugang der Kinderwelt.