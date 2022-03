memory® Liebhaber messen sich in der Ravensburger Kinderwelt

Am Samstag, 5. und Sonntag, 6. März, messen sich in der Kinderwelt Spielbegeisterte beim bekannten Klassiker von Ravensburger. Wer hat die Nase vorne und sichert sich den Tagessieg? Interessierte können sich noch bis Freitag, 4. März 2022, anmelden.

Einen gelungenen Abschluss der Ferienwoche bildet am kommenden Wochenende die memory® Meisterschaft in der Indoor-Spielewelt in Kornwestheim. Hier kommen alle Fans des Merkspiels voll auf ihre Kosten und können sich über tolle Preise freuen. An beiden Tagen gibt es attraktive Familienausflüge und Mehrfachkarten für die Ravensburger Kinderwelt für die Erstplatzierten zu gewinnen. Auch Teilnehmer/innen, die es nicht aufs Treppchen schaffen, gehen dabei nicht leer aus.

An die Kärtchen, fertig, los! Wer mitmachen möchte, kann sich für Restplätze der Meisterschaft direkt online über ravensburger-kinderwelt.de/events anmelden. Auch per Telefon unter 07154 – 1785 870 oder per Mail an info@ravensburger-kinderwelt.de wird die Anmeldung angenommen. Teilnehmer/innen erhalten am Spieltag freien Eintritt und bis zu fünf Begleitpersonen sichern sich den Sonderpreis von nur sieben Euro pro Person.

memory® zum Sonderpreis im Ravensburger Shop

Passend zu den Meisterschaften, gibt es bis zum 6. März 2022 das Ravensburger Gedächtnisspiel in vielen Varianten im angeschlossenen Shop zum Sonderpreis für nur zehn Euro. Der Shop kann auch unabhängig von einem Besuch in der Indoor-Erlebniswelt aufgesucht werden und ist analog zu den Öffnungszeiten der Kinderwelt von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Gäste und Teilnehmer/innen informieren sich vorab unter www.ravensburger-kinderwelt.de/corona über die aktuellen Corona-Regelungen.