Mit AWO-Biene Berta Die Freuden des Gesangs entdecken

× Erweitern Foto: shutterstock AWO Musizieren

Die AWO Württemberg hat in ihrem Jubiläumsjahr die Broschüre »Wir singen und summen« herausgebracht - mit den bekanntesten Kinder- und Wiegenliedern. Sie unterstützt das gemeinsame Singen von Kindern und Eltern, aber auch mit Großeltern oder von Kita-Kindern, die AWO–Pflegeheime besuchen.

»Summ, summ, summ - Bienchen summ herum!« Wer kennt Sie nicht, die Kinderlieder aus frühen Tagen? Wie kommt es, dass Kinder bis weit in das Grundschulalter am Singen und Reimen so viel Spaß haben? Sprache und Stimme haben zweierlei Funktionen: Einerseits kann das Kind mit seiner Stimme seine Befindlichkeit ausdrücken, andererseits kann es sich die Welt durch sprachliche Kommunikation zu eigen zu machen. Eltern oder Großeltern, die mit ihren Kindern singen, teilen ihrem Kind mehr von ihrer Persönlichkeit und ihren Emotionen mit, als dies durch reines Sprechen möglich wäre. Das gemeinsame Singen fördert ihre emotionale Bindung. Gesang ist für Babys und Kleinkinder von elementarer Bedeutung. Schlaflieder nehmen außer der beruhigenden Wirkung durch Gesang, Beruhigung oder Wiegenbewegung einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern.

In der Musiktherapie mit älteren, hilfebedürftigen Menschen bietet die Musik die Möglichkeit, Menschen mit unterschiedlich starken kognitiven und motorischen Einschränkungen miteinander zu verbinden und soziale Isolation und den häufigen Rückzug der Betroffenen zu verringern.Durch das Singen bekannter Lieder aus der Vergangenheit eröffnet sich auch Senioren die Möglichkeit, ihren innersten Gefühlen Ausdruck zu verleihen und auf diese Weise eventuelle Unruhe zu verringern und ihr Wohlbefinden durch den Trost des Vertrauen zu verbessern. Außerdem stabilisiert sich das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, wenn das Singen und Musizieren gelingt. Bei bekannten Liedern ist eine emotionale Reaktion möglich, die Aufschluss über die Persönlichkeit und die Geschichte eines Menschen geben kann. Das Spielen bekannter Musik verbessert das Erinnerungsvermögen und stimuliert das Gedächtnis.

In der Broschüre »Wir singen und summen«, hat die AWO Württemberg 49 der schönsten Kinder- und Wiegenlied Klassiker in einem handlichen Format gesammelt. Herausgekommen ist ein absolut empfehlenswertes Gesangsbuch für alle großen und kleinen Freunde der Musik.

MORITZ verlost 3x Flöten und 1x Gitarre zum gemeinsamen Musizieren.