Neuer BRIO Spielbereich zieht in die Ravensburger Kinderwelt ein

Die Ravensburger Kinderwelt bietet mit der BRIO Erlebniswelt ab sofort einen weiteren Bereich, der vor allem die Kleinsten anspricht. Während der Nachwuchs sich voller Begeisterung mit dem mehrfach ausgezeichneten Holzspielzeug beschäftigt, können die Erwachsenen auf gemütlichen Sitzsäcken eine Verschnaufpause genießen. „Mit den BRIO Produkten zieht eine weitere Erlebniswelt bei uns ein, die die Neugierde der Kinder weckt und sie zum Entdecken einlädt. Die Marke BRIO steht dabei für höchste Qualität und zaubert damit Eltern wie Kindern ein strahlendes Lächeln ins Gesicht“, so Siglinde Nowack, Geschäftsführerin der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt und Kinder können ganz in die Welt der Züge und des Transportwesens eintauchen: So saust die Holzeisenbahn bis zum Hafen, wo die Waggons mit Transportgütern beladen werden. Am Flughafen müssen noch Spielzeuge eingeladen und verschickt werden - mit großen Kränen macht das natürlich doppelt Spaß. „Der neue Spielbereich ist besonders für die kleineren Kinder eine echte Attraktion und gleichzeitig eine Bereicherung für die Ravensburger Kinderwelt“, findet Martina Koch-Haßdenteufel, Bürgermeisterin der Stadt Kornwestheim. Weil das beliebte Bällebad pandemiebedingt nicht genutzt werden kann, habe man mit der BRIO Erlebniswelt einen spannenden Ersatz gefunden. Besucher/-innen können den neuen BRIO Spielbereich in den Sommerferien täglich von 10 bis 18 Uhr nutzen und in die Welt der Holzeisenbahnen eintauchen.

Neue Corona Regelungen Seit dem 16. August 2021 müssen nicht-immunisierte Personen einen negativen Corona-Test vorweisen. Davon ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren, noch nicht eingeschulte Kinder, sowie Schüler bis 16 Jahren mit entsprechendem Nachweis (Schülerausweis, Ausweis, Krankenkassenkarte), der das Geburtsdatum zeigt. Ebenso gilt für diese Personengruppe weiterhin die Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP2 oder 3 Masken). Alle Informationen zum Besuch finden Gäste auch zusammengefasst auf der Website unter www.ravensburger-kinderwelt.de/corona