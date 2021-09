Puzzletime: Kinder können in der Ravensburger Kinderwelt XXL-Puzzleteile gestalten

Sommer, Sonne, Puzzlespaß: Es ist mal wieder Zeit zu puzzeln. Bis zum Sonntag, 26. September 2021, können Kinder in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim ein exklusives XXL-Puzzleteil bemalen. Dabei ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Die Aktion steht unter dem Motto „Mein schönster Sommerferien-Moment“. Das Besondere: Die Puzzleteile gibt es so exklusiv nur in der Indoor- Erlebniswelt. Bei einem Besuch erhalten die kleinen Künstler pro Kind ein Puzzleteil am Eingang gratis. In der Kinderwelt finden sich verschiedene Malstationen, an denen das Puzzleteil dann ganz nach dem Motto gestaltet werden kann.

Wer seinen schönsten Moment mit anderen teilen möchte, hat zudem die Möglichkeit, bei einem Gewinnspiel teilzunehmen. Dazu müssen die Besucherinnen und Besucher einfach das bemalte Puzzleteil mit ihrem Namen versehen und an der Kasse in der Ravensburger Kinderwelt abgeben. Unter allen abgegebenen Teilen werden fünf exklusive Ravensburger Puzzle- und Kreativpakete verlost. Wer sein Puzzleteil als Andenken lieber mit nach Hause nehmen möchte, kann dies selbstverständlich auch tun. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gewinnspiels können ihr Puzzleteil nach der Verlosung in der Ravensburger Kinderwelt abholen.