Spielen und Sparen! – Familienwochen in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Während den Familienwochen vom 8. November bis 22. Dezember 2019 können sich kleine und große Entdecker in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim über einen Vorzugspreis von nur 39 Euro pro Familie freuen. Eingelöst werden kann das Angebot von Eltern oder Großeltern mit beliebig vielen eigenen Kindern oder Enkeln. Tickets gibt es ab sofort ausschließlich im Online-Shop zu kaufen. Familien können sich im November und Dezember über ein spezielles Sparangebot freuen: So lohnen sich die Familienwochen bereits für Besucher mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern gegenüber dem normalen Eintrittspreis. Ein Ausflug mit drei Kindern oder ein Erlebnistag mit sechs Enkeln? Der Preis von 39 Euro bleibt gleich! So können gerade größere Familien mit ihren Liebsten richtig sparen und die über 20 Attraktionen nach Herzenslust ausprobieren.

Das Familienwochen-Ticket ist ausschließlich im Online-Shop der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim erhältlich und nur während des Aktionszeitraums vom 8. November bis 22. Dezember 2019 in der IndoorErlebniswelt einlösbar. Weitere Informationen unter www.ravensburgerkinderwelt.de oder telefonisch unter +49 7154 17 858 70.