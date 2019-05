Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim feiert 6. Geburtstag

× Erweitern Foto: Ravensburger Kinderwelt 6. Geburtstag Ravensburger Kinderwelt

Spiel, Spaß und Action auf über 2.000 Quadratmetern: In der Indoor-Erlebniswelt erlebt die ganze Familie gemeinsam einen unvergesslichen Tag. Rasante Action mit den Fang den Hut! Fun Cars, Riesenspaß beim memory Flug oder der erste Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule – ein ganzer Tag voller Spaß ist hier garantiert. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die sechste Geburtstagsfeier der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim am 2. Juni.

Wer gerne rutscht, tobt und klettert, kommt im 75 Quadratmeter großen Abenteuerparcours »Das verrückte Labyrinth« auf seine Kosten, während sich kleinere Besucher auf eine Fahrt mit dem Plitsch-Platsch Pinguin Karussell freuen. Die über 20 Attraktionen fördern Köpfchen, Geist, Bewegung und Geschicklichkeit.

Wer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Kindergeburtstag ist, wird hier fündig. In einem von vier Motto-Räumen kann das Geburtstagskind zusammen mit seinen Freunden, nach vorheriger Anmeldung, eine unvergessliche Feier genießen. An kleine Prinzessinnen, Piraten oder Fußball-Fans ist dabei, dank einer Auswahl an originellen Geburtstagsarrangements, ebenfalls gedacht. Und auch in den Ferien hat die Indoor-Erlebniswelt einiges zu bieten. In lehr- und abwechslungsreichen Workshops werden Kinder ab drei Jahren zum Beispiel zu Spiele-Erfindern oder gestalten ihr eigenes Puzzle mit original Ravensburger Materialien. Die Ravensburger Kinderwelt ist wetterunabhängig und vollklimatisiert!

Auch ein ganz besonderes Highlight wartet in diesem Jahr auf die Gäste: Am 2. Juni feiert die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim ihren sechsten Geburtstag. Dort erwartet alle kleinen und großen Gäste ein musikalisches Geburtstagsfest mit vielen tollen Programmpunkten. Für alle Besucher gibt es den Eintritt an diesem Tag für nur 6 Euro pro Person.

Anlässlich des 6. Geburtstags der Indoor-Erlebniswelt sucht Maskottchen Ravo gemeinsam mit MORITZ die coolste Stimme der Region. Eine fachkundige Jury bestehend aus Bürgermeister Dietmar Allgaier, der ehemaligen Turnerin Sandrine Jähning und »The Voice Kids« – Star Dimi wird die musikalischen Beiträge der Kandidaten beurteilen.