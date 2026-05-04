Ravensburger Rätselwelten – Nur in den MERCADEN® Böblingen!

Wer Lust auf ein spannendes Rätsel-Abenteuer mit der ganzen Familie hat sollte sich die Ravensburger Rätselwelten nicht entgehen lassen.

Vom 11. bis 18. Mai können sich die Besucher in den MERCADEN® Böblingen auf drei kunterbunte Ravensburger Rätselwelten freuen: Spielwarenladen, Supermarkt und Kleidungs-Boutique. Mit dem Exit-Booklet löst man gemeinsam knifflige Aufgaben. Wer alle Rätsel richtig knackt, kann beim großen Gewinnspiel mitmachen und hat die Chance auf tolle Preise!

Worauf sollte man also warten? Einfach vorbeikommen und täglich von 10 bis 19 Uhr unvergessliche Familienmomente erleben– exklusiv in den MERCADEN® Böblingen!

Rätselspaß in den Mercaden Böblingen

Mo. 11. bis Mo. 18. Mai, 10 bis 19 Uhr, MERCADEN® Böblingen, alle Infos: mercaden-boeblingen.de