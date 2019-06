Ravensburger Kinderwelt bietet kreative Workshops in den Pfingstferien

× Erweitern Ravensburger Kinderwelt

Wer in den Pfingstferien seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, ist bei den Workshops in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim genau richtig.

Vom 11. bis 14. Juni, 17. bis 19. Juni und am 21. Juni 2019 findet für Kinder ab drei Jahren wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm statt.

Verrückte Tiere aus Luftballons, ein Bügelperlen-Schutz für Gläser oder das erste eigene Spiel erfinden – das Pfingstferien-Programm in der klimatisierten Indoor-Erlebniswelt hält für jedes Kind und Alter einen spannenden Workshop bereit. Durchgeführt von pädagogischem Fachpersonal können die kleinen Besucher so einiges an neuen kreativen Fähigkeiten und Teamwork erlernen. Und das Beste: Als kleine Erinnerung kann das Kind sein selbstgebasteltes Meisterwerk mit nach Hause nehmen. Vor und nach den lehrreichen Workshops können die Teilnehmer die mehr als 20 Attraktionen der Kinderwelt erkunden. Memory® in XXL erleben, eine Runde „Fang den Hut“ mit den Funcars spielen oder den ersten eigenen Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule machen – ein ganzer Tag voller Action ist hier garantiert.

Bei so viel Spielspaß kann man schnell mal Hunger bekommen: Eine Stärkung wartet auf die kleinen Besucher bei einem leckeren Mittagessen und einem 0,3 Liter Erfrischungsgetränk in Ravos Bistro.

Beides, sowie der Eintritt in die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, ist im Preis bereits enthalten. Die Workshops finden Werktags um 11.00 Uhr statt und kosten 12,50 Euro pro Kind.

Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es unter www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefonisch unter 07154 17 858 70.