Reallabor Heilbronn: Bildung neu gedacht

Im Herbst 2025 startet die ­Initiative Zukunftsbildung in Heilbronn ein besonderes ­Bildungsprojekt: das Reallabor, ein regionales Netzwerk aus 15 Kindertageseinrichtungen und 16 Grundschulen, die ­gemeinsam mit Bildungs­forschern neue Wege in der ­frühkindlichen und schulischen Bildung erforschen und ­umsetzen.

Kinder im Fokus. Bildung im Wandel. Das hat sich die Initiative Zukunftsbildung als Ziel gesetzt. »Unser Ziel ist es, dass alle Kinder in Deutschland Zugang zu guter Bildung in Kita und Grundschule haben, die sie stärkt, um eine Welt im Wandel aktiv zu gestalten«, erklärt Dr. Lucia Teuscher. Als Standortleiterin des neuen Reallabors, das in diesem Herbst offiziell eröffnet, sieht sie die Stadt als besonders geeignet, um diese Pläne umzusetzen: »Heilbronn steht wie kaum eine andere Region für tiefgreifenden Wandel – wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell.«

Aber was genau ist eigentlich geplant? »Ein Reallabor ist ein Netzwerk, das 30 Kitas, Grundschulen und Horten besteht. Erzieher, Lehrkräfte sowie Bildungsforscher entwickeln gemeinsam neue Bildungskonzepte und erproben diese direkt in der Praxis«, erklärt die Initiative Zukunftsbildung. 15 Kitas und 16 Grundschulen aus Heilbronn haben sich bereit erklärt, bei dem Reallabor mitzuwirken. Unterstützung für das Projekt gibt es von der Dieter Schwarz Stiftung und dem Kultusministerium Baden-Württemberg. So sei von Anfang an eine gute Vernetzung in der Region garantiert, so Dr. Lucia Teuscher. Strukturen, Teamprozesse und Haltungen sollen ebenso in den Blick genommen werden wie konkrete pädagogische Ansätze. Die teilnehmenden Einrichtungen werden langfristige, kostenfreie und passgenaue Unterstützung erhalten – abgestimmt auf ihre individuellen Voraussetzungen und Ziele. »Wir arbeiten partnerschaftlich und auf Augenhöhe daran, Zukunftsbildung konkret werden zu lassen – in Heilbronn und darüber hinaus«, so Teuscher. Die teilnehmenden Kitas und Grundschulen blicken ebenfalls gespannt und optimistisch auf die kommende Zusammenarbeit. Heilbronn ist das Pilotprojekt – weitere Reallabore sind geplant, unter anderem im im Burgenlandkreis (Sachsen Anhalt).

