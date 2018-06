So können sich Jugendliche neben der Schule engagieren

× Erweitern Fotolia Hilfsbereitschaft ist eine elementare Eigenschaft, die Heranwachsende lernen müssen

Kindern und Jugendlichen wird heutzutage viel abverlangt. Bereits Grundschüler müssen sich in vielen Teilen Deutschlands bis zum Nachmittag in der Schule aufhalten.

Die Ganztagesschule hat natürlich ihre positiven Seiten – gerade für berufstätige Eltern. Doch auf der anderen Seite wird den Schülern damit nahezu jede Möglichkeit genommen, um Hobbys nachgehen zu können. Auch Sportvereine und vergleichbare Einrichtungen sind die Leidtragenden dieses Systems. Konnte das Freizeit- und Trainingsangebot früher schon in den Mittagsstunden beginnen, ballt sich die Nachfrage jetzt in den frühen Abendstunden.

Dennoch gibt es natürlich weiterhin genug Möglichkeiten für Schüler, um sich außerhalb der Schule zu betätigen und zu engagieren. Häufig endet ein langer Schultag für die Kids von heute vor dem Smartphone, während im Fernseher gleichzeitig Netflix läuft. Keine Frage – die Heranwachsenden müssen sich auch von Zeit zu Zeit erholen und einfach mal abschalten können aber das sollte kein Dauerzustand sein. Allerdings hat sich gezeigt, dass das nicht nur Zuhause unter Zuhilfenahme eines elektronischen Gerätes gelingen kann.Wir werfen in diesem Artikel einen Blick darauf, welche Aktivitäten und Engagements für Jugendliche neben der Schule infrage kommen und für wen diese geeignet sein könnten.

Erste-Hilfe-Kurs – lernen, wie man Leben rettet

Bei einem Erste-Hilfe-Kurs werden den Jugendlichen schon in vergleichsweise jungen Jahren nicht nur wichtige, medizinische Informationen weitergegeben. Gleichermaßen lernen die Heranwachsenden auch Empathie, Verantwortung und – was vielleicht noch viel kostbarer ist – sie lernen, sich selbst unter Kontrolle zu behalten.

In einer mental besonders belastenden Situation, in der sie einen möglicherweise schwer verletzten Menschen so effektiv wie möglich dabei helfen müssen, die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu überstehen, ist es für den Verletzten lebensnotwendig, dass der Helfer in einer solch extremen Situation kühlen Kopf bewahrt und sich selbst kontrollieren kann. Der Wert, den ein Kind aus einem solchen Kurs ziehen kann, geht also weit über die rein medizinischen Kenntnisse hinaus. Der Jugendliche entwickelt zudem einen Drang zur Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit. Kurzum kann man sagen, dass seine soziale Kompetenz gefördert wird. Hinzu kommt, dass so ein Kurs das Selbstwertgefühl von Jugendlichen steigern kann. Die Heranwachsenden müssen ihren Platz in der Gesellschaft erst noch finden. In einem Erste-Hilfe-Kurs wird den Jugendlichen vermittelt, dass sie – als ausgebildeter Ersthelfer – einen unschätzbaren Wert für die Allgemeinheit darstellen können.

Spätestens mit Beginn des Führerscheins ist die Teilnahme an einem solchen Kurs verpflichtend. Es schadet aber in keinem Fall, wenn man bereits vorab die lebensrettenden Sofortmaßnahmen erlernt. Zum einen werden die Handgriffe eher verinnerlicht umso öfter man sich damit auseinandersetzt und zum anderen trägt es zur Persönlichkeitsentwicklung des Kindes bei. Angeboten werden die Kurse in der Regel als ein- oder zweitägige Veranstaltungen. Neben dem Roten Kreuz gibt es mittlerweile auch viele private Anbieter, die solche Kurse anbieten. In der eintägigen Veranstaltung lernen die Jugendlichen die wesentlichen Maßnahmen um das Leben einer Person zu retten (z.B. Stabile Seitenlage und Herzmassage). Beim sogenannten „großen Erste-Hilfe-Schein“ werden auch speziellere Fälle – z.B. Vergiftungen – unter die Lupe genommen. An einem Wochenende wird ein Jugendlicher natürlich noch nicht zum empathischen und fachlich kompetenten Ersthelfer ausgebildet. Ein Erste-Hilfe-Kurs soll auch mitunter das Interesse dafür wecken, um diesen Weg weiterzuverfolgen. Vielleicht möchte der Jugendliche irgendwann eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen oder plant sogar ein Medizinstudium.

Freiwillige Feuerwehr – Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit

Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es von elementarer Wichtigkeit, Mitgefühl, Selbstkontrolle, Disziplin und Verantwortungsgefühl zu entwickeln. Obendrein kommt hierbei noch hinzu, dass die Teamfähigkeit geschult wird. Egoistische Einzelkämpfer werden es in der Freiwilligen Feuerwehr nicht weit bringen. Die soziale Interaktion mit den Kollegen ist bei der freiwilligen Feuerwehr also von besonderer Bedeutung. Belohnt wird der Jugendliche mit Anerkennung und der Zugehörigkeit zu einem, insbesondere in seinen Augen, erlesenen Kreis. Er fühlt sich auch hier gebraucht und lernt ganz nebenbei, sich selbst zu kontrollieren und zu disziplinieren.

Eine Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr bietet demnach ebenfalls eine hervorragende Möglichkeit, um die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen voranzutreiben. Nicht umsonst erfreuen sich Freiwillige Feuerwehren im gesamten Bundesgebiet großer Beliebtheit. Wer sich in einer Freiwilligen Feuerwehr engagieren möchte, kann oft einen Probezeitraum vereinbaren, der in der Regel sogar kostenlos ist. Die meisten Freiwilligen Feuerwehren sind als Vereine organisiert, sodass die Mitgliedschaft in der Regel mindestens für ein Jahr abgeschlossen wird. Den Jugendlichen wird dafür auch einiges geboten, natürlich unter Berücksichtigung, die Gesundheit und die Sicherheit der Nachwuchskräfte nicht zu gefährden. Auch wenn Jugendliche unbedingt helfen möchten – zu „echten“ Einsätzen dürfen sie in der Regel erst dann mit, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das regelmäßig stattfindende Training ist körperlich intensiv und damit ein perfekter Ausgleich für alle, die nach einem langen Tag in der Schule endlich ihren Bewegungsdrang stillen möchten.

Pfadfinder – die Natur wertschätzen

Pfadfindergruppen gibt es schon seit langer Zeit und ihre Beliebtheit ist – auch in Zeiten der digitalen Unterhaltungstechnologie – weiterhin sehr hoch. Bei den Pfadfindern wird ein überaus starkes Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt. Gemeinschaftliche Ausflüge und Abende am Lagerfeuer sind – gerade für die jüngeren Pfadfinder – fast schon ein kleines Abenteuer und rufen Emotionen hervor, die sich oft für das ganze Leben im Gedächtnis einbrennen.

Kinder und Jugendliche lernen in Pfadfindergruppen eine Menge über Tiere, Pflanzen und die Wechselwirkungen der einzelnen „Bausteine der Natur“ untereinander. Der Jugendliche wird auch hier eine starke Teamfähigkeit entwickeln und lernt, die Natur aus einer ganz neuen Perspektive kennen. Die so entstehende Achtsamkeit gegenüber allen Lebewesen ist eine hervorragende Fähigkeit, die auf anderem Wege kaum zu vermitteln ist. Die Zugehörigkeit zu einer Pfadfindergruppe kann eine überaus wertvolle Erfahrung sein, die den Horizont des Kindes bereits in jungen Jahren entscheidend erweitert. Zudem gilt bei den meisten Pfadfindern das Motto „Jeden Tag eine gute Tat“. Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit sind elementare Werte, die in unserer heutigen Welt immer seltener zu werden scheinen. Aus diesem Grunde müssen sie ganz besonders gefördert werden.

Wer lange Mitglied bei den Pfadfindern war, dem werden auch häufig Abzeichen und Orden verliehen. Das stärkt das Selbstwertgefühl und macht Kinder jeden Alters (und nicht selten auch deren Eltern) stolz. Fühlt sich der Jugendliche der Pfadfindergruppe langsam entwachsen, muss sein Engagement an dieser Stelle nicht aufhören. Als Leiter einer eigenen Gruppe kann man bereits in jungen Jahren viel von seinen Erfahrungen und seinem Wissen weitergeben.

Vereine und Organisationen ehrenamtlich unterstützen

Es gibt zahlreiche Vereine, die auf das Engagement von ehrenamtlichen Helfern angewiesen sind, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten und sind daher ständig auf der Suche nach engagierten Unterstützern. In einer Zeit, in der es für viele nur noch darum geht etwas „für die Karriere“ zu tun oder möglichst viel Geld anzuhäufen, kann eine solche Erfahrung für jeden Jugendlichen sehr förderlich sein.

Der Fußballclub um die Ecke sucht vielleicht gerade einen Trainer für die neu formierte G-Jugend oder benötigt händeringend einen Schiedsrichter, damit das Nachwuchs-Turnier nicht ausfallen muss. Eine Besonderheit stellen sicherlich Vereine und Organisationen dar, die sozial benachteiligten Menschen helfen, welche sich aus den unterschiedlichsten Gründen nur schwerlich in die Gesellschaft eingliedern lassen. Die Arbeit mit Behinderten kann beispielsweise eine wertvolle Erfahrung sein und wird den Nachwuchs schon in jungen Jahren erkennen lassen, wie kostbar das Leben ist – auch wenn man vielleicht körperliche Beeinträchtigungen aufweist. Auch Senioren können sich teure Unterstützung meist nicht leisten und sind daher auf freiwillige Helfer angewiesen.

Das ehrenamtliche Engagement in Vereinen und Organisationen kann regelmäßig oder bezogen auf einzelne Ereignisse sein. Bevor sich Jugendliche zu einem regelmäßigen Engagement verpflichten, sollten sie vielleicht erst einmal sporadisch aushelfen, um festzustellen, ob ihnen diese Art der Arbeit überhaupt zusagt.

Fazit – auch Kinder und Jugendliche können sich engagieren

Abschließend lässt sich festhalten, dass Kinder und Jugendliche viele Möglichkeiten haben, um sich außerhalb der Schule zu engagieren. Auf vielfältige Weise können die Heranwachsenden Werte vermittelt bekommen, die in der Schule zwischen Algebra, Erdkunde und Geschichte manchmal ein wenig zu kurz kommen. Soziales Engagement stärkt jedoch nicht nur das Selbstvertrauen und den Teamgeist, sondern es macht auch einfach schlichtweg glücklich.