So können Familien im Alltag Geld sparen

Spätestens wenn in der Schwangerschaft die ersten Sachen für das zu erwartende Kind gekauft werden müssen wird vielen Eltern klar, wie teuer der Nachwuchs eigentlich ist. Zwar gibt es Kindergeld und Steuervorteile, doch das gleicht die höheren Ausgaben natürlich nicht aus. Gerade in der Großstadt macht sich ein Kind bei der Suche nach einer neuen Wohnung bemerkbar. Man benötigt mindestens einen weiteren Raum. Bereits das verursacht Mehrkosten von mehreren hundert Euro. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Ausgaben, die erst gemeinsam mit einem Kind anfallen. In diesem Artikel wollen wir zeigen, an welchen Stellen Familien mit Kindern zu viel Geld ausgeben und wie sie dort sparen können.

Die Erstausstattung für das Baby kaufen

Die Ausstattung für das erste Baby kann richtig ins Geld gehen. Denn es müssen große Dinge wie beispielsweise ein Kinderwagen, ein Wickeltisch und ein Babybett gekauft werden. Auch müssen werdende Eltern viele Kleinigkeiten für das Baby kaufen. Beispielsweise die Ausstattung zum Wickeln, Klamotten und die weitere Ausstattung für das Kinderzimmer. Das kann schnell zu einem enormen Betrag werden. Doch das muss nicht sein. Im Internet gibt e

s viele Möglichkeiten, um Teile der Ausstattung deutlich günstiger zu bekommen. Darüber hinaus ist der Kauf von gebrauchten Möbelstücken ratsam. Das erste Babybett und der Wickeltisch werden nur für wenige Jahre benötigt. Im Anschluss daran können sie ebenfalls verkauft werden. Portale wie beispielsweise eBay Kleinanzeigen sind dafür eine hervorragende Anlaufstelle. Eine lokale Babybörse oder das Schwarze Brett in der Nähe sind weitere Optionen, um günstig an die benötigte Ausstattung zu kommen.

In der Schulzeit sparen

Der jährliche Schulanfang kann die Eltern schnell ein paar hundert Euro kosten. Neben zahlreichen Heftern, Blöcken und Schreib- und Zeichenutensilien, müssen oft auch noch teure Bücher und Zeichenutensilien gekauft werden. Im Laufe der Schulzeit summieren sich diese Beträge auf mehr als 20.000 Euro auf. Denn über die Jahre gibt es noch viele weitere Ausgaben. Beispielsweise für einen Wandertag oder eine Klassenfahrt.

Doch auch hier gibt es zumindest ein wenig Optimierungspotential. So müssen Bücher nicht immer neu gekauft werden. Meistens leiden sie in der Schultasche des Kindes sowieso. Auf einem Bücherflohmarkt der Schule oder im Internet gibt es oft die Option, die entsprechenden Bücher gebraucht zu kaufen. Nach dem Ende des Schuljahres lassen sich Schulbücher auf diesem Weg wieder verkaufen.

Für die zahlreichen Kleinigkeiten, die zu Beginn des Schuljahres benötigt werden, lohnt sich ebenfalls ein Preisvergleich. Oft gibt es die Schulutensilien auch beim Discounter.

Im Alltag Geld sparen

Es sind meist die vielen kleinen Ausgaben, die über den Monat hinweg getätigt werden, die das Leben teuer machen. Hier ein paar zusätzliche Kleinigkeiten im Supermarkt und dort ein belegtes Brötchen und einen Kaffee beim Bäcker. Wenn das Geld knapp ist, sollte auf solche Dinge unbedingt verzichtet werden. Um einen Überblick über die vielen kleinen Ausgaben zu bekommen, kann die Führung eines Haushaltsbuchs sinnvoll sein. Das ist zwar ein wenig nervig, da jeder einzelne Kassenbon aufbewahrt werden muss. Bereits nach wenigen Wochen hat man dafür einen hervorragenden Überblick über die Stellen, an denen Geld gespart werden kann. Wer es ein wenig bequemer haben möchte, kann das natürlich auch mit einer App machen. So hat man das Haushaltsbuch immer auf dem Smartphone dabei und kann alle Ausgaben direkt dort eintragen.

Eine weitere Möglichkeit, um im Alltag ein wenig Geld zu sparen, ist die Nutzung von Gutscheinen und Coupons. Viele Supermärkte und Drogerien bieten ihren Kunden die Möglichkeit, mit Gutscheinen und Bonussystemen regelmäßig Geld zu sparen. Zwar muss man erst einmal ein paar Minuten investieren, um sich dafür anzumelden oder sich einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Rabatte zu verschaffen. Doch das lohnt sich, da sich die Kosten für die nächsten Einkäufe deutlich reduzieren können.

Die Kleinigkeiten machen den Unterschied

Es gibt nicht den einen Tipp für Familien, um viel Geld zu sparen. Es handelt sich viel mehr um zahlreiche kleine Tipps und Tricks, die erst in der Summe dafür sorgen, dass am Ende des Monats mehr Geld übrig bleibt. Deshalb sollte man nach immer neuen Möglichkeiten suchen, um im Alltag weniger Geld auszugeben.