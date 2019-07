Sommerferien-Programm in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

× Erweitern Foto: Ravensburger Kinderwelt Ravensburger Kinderwelt Sommerferien-Programm 2019

Kreative Workshops und über 20 Attraktionen erwarten die kleinen und großen Besucher während der Sommerferien in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim. Die klimatisierte Indoor-Erlebniswelt bietet vom 26. Juli bis 10. September 2019 wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder ab drei Jahren an.

Wer Puzzle liebt, kommt immer montags auf seine Kosten. Hier kann man sein eigenes Puzzle sogar selbst gestalten. Fantasie ist am Dienstag bei den Ravensburger Kreativ-Workshops gefragt. Hier können die Kinder abwechselnd ein eigenes Mosaic-Bild kleben, selbst zu Mandala Designern werden, mit String it kunterbunte Fadenbilder erstellen oder mit Blazelet stylische Armbänder kreieren. Am Mittwoch verzieren die kleinen Gäste memory® Kärtchen mit ihren Lieblingsmotiven. Bei der Spiele-Erfinder-Werkstatt wird das erste eigene Spiel gestaltet – natürlich mit Spielbrett, Anleitung und Verpackung. Am Freitag wird dann nochmal kräftig gebastelt. An den verschiedenen Terminen können Blumentöpfe bemalt, ein Wurfspiel gebastelt oder Luftballon-Tiere modelliert werden. Davor und danach warten auf die Teilnehmer die mehr als 20 Attraktionen der Ravensburger Kinderwelt. Memory® in XXL erleben, eine Runde „Fang den Hut®“ mit den Funcars spielen oder den ersten eigenen Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule machen – ein ganzer Tag voller Action ist hier garantiert. Bei so viel Spielspaß kann man schnell mal Hunger bekommen: Eine Stärkung wartet auf die kleinen Besucher bei einem leckeren Mittagessen und einem 0,3 Liter Erfrischungsgetränk in Ravos Bistro. Beides, sowie der Eintritt in die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, ist im Preis bereits enthalten.

Die Workshops finden Montag bis Freitag um 11.00 Uhr statt und kosten 12,50 Euro pro Kind. Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es unter www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefonisch unter 07154 17 858 70.