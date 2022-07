Sommerferienprogramm & Glücksrad-Aktion in der Ravensburger Kinderwelt

Sommer, Sonne, Kinderwelt – Die Indoor-Erlebniswelt ist auch bei warmen Temperaturen dank Vollklimatisierung eine gute Wahl. Im August wartet hier mit dem Glücksrad eine aktive Variante zur Erspielung des Eintritts auf die Besucherinnen und Besucher. Während der gesamten baden-württembergischen Sommerferien findet außerdem täglich das Ferienprogramm statt.

Glücksrad-Aktion

„Erdreht Euch Euren Eintritt“, so lautet wochentags im August die Devise! Hier können Besucher/-innen am Glücksrad drehen und somit bis zu 50% Rabatt auf den Eintritt sparen. So beginnt der Familienausflug schon mit strahlenden Kinderaugen und glücklichen Eltern, die bares Geld sparen können.

Abwechslungsreiches Ferienprogramm

Vom 28. Juli 2022 bis zum 9. September 2022 wartet wochentags ein kunterbuntes Ferienprogramm auf interessierte Kinder: Wer schon immer mal sein eigenes Spiel gestalten wollte, kommt immer montags und freitags auf seine Kosten. In der Spiele-Erfinder-Werkstatt wird das erste eigene Spiel gestaltet – natürlich mit original Ravensburger Spielbrett, Anleitung und Verpackung. Fantasie ist dienstags gefragt: Hier bemalen Kinder ein eigenes Ravensburger Rahmenpuzzle mit ihren Lieblingsmotiven. Immer mittwochs wartet ein wechselndes Bastelangebot: Untersetzer aus Bügelperlen, ein eigenes Tic-Tac-Toe Spiel aus Steinen kreieren, ein Fernglas basteln, Blumentöpfe bemalen, ein Insektenhotel bauen und einen Traumfänger gestalten. Ran an Schere, Kleber und Stifte und losgelegt! Beim Workshop „memory® gestalten“ heißt es „Auf die Kärtchen, fertig los“. Liebhaber dieses Geduldspiels haben jeden Donnerstag die Möglichkeit, nach Belieben ihr eigenes Kärtchen-Set zu gestalten. Außerdem warten auf die Kinder die 20 Attraktionen der Ravensburger Kinderwelt. Mutig den Riesenkletterbaum erklimmen, eine Runde „Fang den Hut!®“, mit den Funcars spielen oder wild im verrückten Labyrinth toben – ein ganzer Tag voller Action ist hier garantiert. Für die Stärkung zwischendurch gibt es bei Ravos Bistro ein Mittagessen und ein erfrischendes Getränk. Dieser Imbiss sowie der Eintritt in die Ravensburger Kinderwelt sind im Preis von 15 Euro pro Kind enthalten. Die Workshops finden jeweils um 15 Uhr statt und dauern eine Stunde. Eine Anmeldung ist unter 07154 1785870, info@ravensburger-kinderwelt.de oder direkt vorab an der Kasse erforderlich.

Vollklimatisierter Spielspaß

Die Ravensburger Kinderwelt ist vollklimatisiert und dadurch auch bei sommerlichen Temperaturen eine gute Wahl! Durch die Klimatisierung ist es durchgängig angenehm kühl, sodass das Toben so richtig Spaß macht – die perfekte Abwechslung zu Strand und Freibad.