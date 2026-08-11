Sommerferienprogramm in den SWLBFreizeiteinrichtungen: Mehr Zeit für Spaß, Spiel und Bewegung

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) bieten während der Sommerferien ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm für Familien, Kinder und Jugendliche. Mit verlängerten Öffnungszeiten und attraktiven Spielangeboten in den Freizeiteinrichtungen sorgt die SWLB für zusätzlichen Ferienspaß.

Alfred-Kercher-Sportbad: Verlängerte Öffnungszeiten und Spielenachmittage

Das Alfred-Kercher-Sportbad hat seine Öffnungszeiten während der Sommerferien erweitert. Bis einschließlich 23. August öffnet das Bad dienstags, donnerstags und freitags bereits um 14 Uhr statt wie gewohnt um 16 Uhr.

Außerdem stehen am Samstag, den 15. August Spiele für Groß und Klein je nach Altersgruppe und Gruppenstärke auf dem Programm. Im Nichtschwimmerbecken finden die Badegäste verschiedenes Wasserspielzeug, das zum Spielen, Toben und Ausprobieren einlädt.

Nach dem 23. August beginnt die Schließzeit des Sportbads.

Ninja-Parcours im Gebäude der Kunsteisbahn: Saisonverlängerung bis Mitte September

Auch der SWLB-Ninja-Parcours bleibt in den Sommerferien länger geöffnet. Die Anlage ist noch bis einschließlich 12. September in Betrieb.

Während der Ferien gelten erweiterte Öffnungszeiten: von Dienstag bis Sonntag: 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Außerhalb der Ferien ist der Ninja-Parcours unter der Woche regulär von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Mit der Saisonverlängerung haben Bewegungsbegeisterte noch mehrere Wochen Gelegenheit, ihre Geschicklichkeit und Ausdauer auf dem Parcours unter Beweis zu stellen.

Freibad Hoheneck: Spiel und Spaß bis Ende September

Die Freibadsaison im Freibad Hoheneck läuft noch bis einschließlich 30. September. Familien können sich außerdem auf die beliebten Spielenachmittage freuen, die während der Sommerferien jeden Montag bis zum 7. September stattfinden. Ab 14 Uhr werden im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken zahlreiche große und kleine Spielgeräte verteilt. Ob Klettern, Spielen oder ausgelassenes Planschen – hier kommen Wasserfans jeden Alters auf ihre Kosten.

Sommerferien aktiv genießen

Mit verlängerten Öffnungszeiten und besonderen Ferienangeboten schaffen die SWLB zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung, Erholung und gemeinsame Erlebnisse in den Sommerferien. Alle Informationen zu den Freizeiteinrichtungen und aktuellen Öffnungszeiten finden Interessierte unter www.swlb.de.