Am 20. Juli verwandelt sich der Höhenpark Killesberg beim Stadtwerke Stuttgart Lichterfest nicht nur in ein buntes Lichtermeer, sondern auch in ein Paradies für die kleinen Gäste. Das Programm bietet viele Aktivitäten, die Kinderaugen strahlen lassen. Zum ersten Mal sorgt dieses Jahr die Kinder-Mitmach-Konzert-Party mit Janina und Chantal von der »Donikkl Crew« für jede Menge Spaß und Stimmung. Mit im Gepäck haben sie viele coole Ohrwürmer und lustige Mitmach-Choreographien. Die »Donikkl Crew« ist eine Produktion des Kinder-Hit-Erfinders »Donikkl« , der bereits mehrere goldene Schallplatten bekommen hat und mit zahlreichen Kindermusikpreisen ausgezeichnet wurde. Lustig geht es auch bei »Mr. Kunterbunt« zu bei Zauberei, Zirkusspaß und Kinderschminken. Während der Shows dürfen die Kinder immer wieder mitmachen und selbst zu kleinen Stars werden. Das Clowntheater von Frohnella-Klücklich begeistert mit riesigen Seifenblasen, die für staunende Gesichter sorgen. Und wenn es dunkel wird, können die Besuchenden mit Poi-Leuchtbällen wilde Kreise, geschickte Schlangenlinien oder lustige Spiralen in die Luft malen – ganz sicher ein Spaß für Groß und Klein. Außerdem lassen vier Hüpfburgen die Kinderherzen höherschlagen, darunter ein Krokodil und ein Oktopus-Piratenschiff. Darauf können die Kids nicht nur prima hüpfen, sondern auch rutschen und sich in kleine Seefahrerende verwandeln. Für alle, die lieber Mini-Piloten sein wollen, gibt es am Stand des Stuttgarter Flughafens einen Parcours. Zum Toben lädt außerdem der Erlebnisspielplatz ein. Die Tiergehege des Höhenparks befinden sich in unmittelbarer Nähe. In Eliszis Jahrmarktstheater warten ein historisches Pferdekarussell, Schiffschaukeln und eine Zylinderwurfbude. Wer eine kleine Pause braucht, stellt sich am besten an der Waffelbäckerei an.

Stadtwerke Stuttgart Lichterfest 2024, Sa. 20 Juli, ab 16 Uhr, Höhenpark Killesberg, Stuttgart, alle Infos:

www.stadtwerke-lichterfest.de