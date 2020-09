Spannende Aktionen in der Ravensburger Kinderwelt

Von A wie Adventsbasteln bis V wie Versteck-Aktion: In der Ravensburger Kinderwelt warten bis Jahresende viele kreative Aktionen und Events auf die Besucher.

Am Dienstag, 29. September 2020 hat die Ravensburger Kinderwelt kreative Aktionen für die kommenden Monate vorgestellt. Siglinde Nowack, Geschäftsführerin der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH zieht zunächst Bilanz: „Wir sind mit dem Start in das Jahr 2020 von Januar bis März sehr zufrieden und konnten täglich rund 220 Besucher begrüßen. Hieran knüpfen wir jetzt an!“

Bei der Schnupper-Aktion kommen Klein und Groß jeden Freitag bereits ab 13 Uhr zum Schnuppertarif von 7,50 Euro in die Ravensburger Kinderwelt und starten entspannt ins Wochenende. Während der Herbstferien warten vom 26. bis 30. Oktober 2020 kreative Workshops auf die kleinen Künstler, die jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr angeboten werden. Für November plant die Ravensburger Kinderwelt Spielespaß für die ganze Familie bei den Neuheiten-Tagen, an denen aktuelle Ravensburger Produkte ausprobiert werden können. Vom 1. bis 30. November warten jedes Wochenende kleine Mini-Ravos darauf von den Besuchern gefunden und gegen ein Ravensburger Spielepaket getauscht zu werden. Mütter sollten im November aufpassen: Jeden Freitag kommen zwei Mamas zusammen in die Kinderwelt und erhalten den Eintritt jeweils vier Euro günstiger. Im Advent warten kunterbunte Bastelangebote rund um die Themen St. Martin, Weihnachten und Winterzeit auf die Besucherinnen und Besucher, und Ravo liest am 26. November sowie 3., 10. und 17. Dezember eine weihnachtliche Geschichte vor. Im Anschluss wird ein Türchen des Adventskalenders geöffnet und ein Angebot für das kommende Wochenende präsentiert.

Bereits in den vergangen Monaten wurden einige Maßnahmen durchgeführt, die großen Erfolg und damit auch die Besucher zurück in die Ravensburger Kinderwelt gebracht haben.