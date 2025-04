Technik Museen Sinsheim Speyer: Technik hautnah erleben

Hier erwachen Technikträume zum Leben – ein Besuch, der begeistert und lange nachhallt. Die Technik Museen Sinsheim Speyer sind Erlebniswelten voller Emotion, ­Faszination und Entdeckergeist.

Über 6.000 Meisterwerke der Technikgeschichte laden zu einer unvergesslichen Zeitreise ein – von restaurierten Oldtimern über legendäre Formel-1-Boliden bis hin zu imposanten Lokomotiven, U-Booten und Flugzeugen. Besucher können selbst in ein Flugzeug steigen, im Cockpit eines Rennwagens Platz nehmen oder im Führerstand einer Diesellok stehen. Technikfans wie Familien kommen voll auf ihre Kosten: Während Kinder spielerisch zu Piloten, Lokführern oder Rennfahrern werden, schwelgen Erwachsene beim Rundgang in Erinnerungen. In Sinsheim ziehen schon von weitem die beiden Überschalljets Concorde und Tupolev Tu-144 die Blicke auf sich – weltweit nur hier nebeneinander ausgestellt. In Speyer wartet das beeindruckende Space Shuttle Buran, ein echter Jumbo-Jet und viele weitere Highlights aus der Luft- und Raumfahrt sowie Marine auf die Gäste. Auf insgesamt über 200.000 Quadratmetern präsentieren die beiden Museen eine faszinierende Vielfalt – jedes Exponat erzählt seine ganz eigene Geschichte, und an jeder Ecke gibt es Neues zu entdecken.

Großzügige Spielplätze laden Kinder zum Toben ein, während die Restaurants mit sonnigen Terrassen zu entspannten Pausen einladen – mit Blick auf die Giganten der Technik. Ein ganz besonderes Erlebnis bieten die beiden IMAX-Kinos: Das IMAX 3D Kino in Sinsheim zeigt exklusive Dokumentationen und aktuelle Blockbuster in spektakulärer Bild- und Tonqualität, während im IMAX DOME Kino in Speyer Filme auf eine riesige Kuppel projiziert werden. Ob durch die Tiefen der Ozeane, durch die eisige Weite der Antarktis oder in die unendlichen Weiten des Alls – hier wird Kino zum Abenteuer.

Technik Museen Sinsheim Speyer

