Technik Museen Sinsheim Speyer: Zwei perfekte Ausflugziele für Technikfans

Familienausflug? Die Antwort liegt oft näher als gedacht. Man muss nicht in die ­Ferne reisen, um faszinierende Technikwelten zu entdecken. Direkt in der Region ­erwarten Besucher jeden Alters außergewöhnliche Erlebnisorte, die mit großen Visionen, beeindruckender Ingenieurskunst und spannenden Entdeckungen begeistern.

Die Technik Museen Sinsheim Speyer sind lebendige Erlebniswelten: Über 6.000 Exponate auf mehr als 200.000 Quadratmetern machen große technische Meilensteine hautnah erlebbar. Viele Ausstellungsstücke können betreten werden – vom Flugzeug bis zum U-Boot. Kinder schlüpfen dabei für einige Stunden in die Rolle von Piloten oder Lokführern, während Erwachsene Erinnerungen aufleben lassen und die Faszination großer Technik neu entdecken. Genau diese Mischung aus Staunen, Entdecken und Anfassen macht den Besuch zu einem Erlebnis, das Generationen verbindet.

Im Technik Museum Sinsheim warten einige der spektakulärsten Flugzeuge der Welt. Schon von Weitem begrüßen die beiden legendären Überschall-Passagierflugzeuge Concorde und Tupolev Tu-144 die Besucher auf dem Museumsdach. Sie thronen über historischen Rennwagen, Oldtimern, Motorrädern und gewaltigen Lokomotiven und über das originale und begehbare U-Boot U17. Das Technik Museum Speyer beeindruckt vor allem mit seinen gigantischen Dimensionen. Hier ragt das Space Shuttle Buran spektakulär in die Höhe und lädt Besucher zu einem Blick ins Innere ein. Direkt daneben wartet ein imposanter Jumbo-Jet und gewaltiger Seenotrettungskreuzer, während in den Ausstellungshallen Oldtimer, Flugzeuge und Lokomotiven entdeckt werden können.

Technik Museen Sinsheim Speyer

Alle Informationen zu den Angeboten unter www.technik-museum.de