﻿Verkehrssicherheitstage in der Ravensburger Kinderwelt

Erstklässler aufgepasst! Am 21. und 22. September 2019 trainiert das Kinderwelt-Maskottchen Ravo wieder zusammen mit ABC-Schützen den sicheren Weg zur Schule. An den Verkehrssicherheitstagen in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim erhalten Schulanfänger freien Eintritt. Außerdem wartet auf alle Gäste ein lehrreiches und abwechslungsreiches Programm. Bis zu fünf Begleitpersonen profitieren von einer vergünstigten Tageskarte von je acht Euro.

Für die diesjährigen Verkehrssicherheitstage haben die Kinderwelt-Partner Polizeipräsidium Ludwigsburg, Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Kornwestheim, Autohaus AHG Hoffmann, »MobileKids - die Verkehrssicherheitsinitiative« und »Genius - Die junge WissensCommunity« der Daimler AG, Verkehrswacht Ludwigsburg und REWE am Salamanderplatz Kornwestheim zusammen ein vielfältiges Programm rund um das Thema »Sicherheit im Straßenverkehr« zusammengestellt.

In der MobileKids-Verkehrsschule machen Kinder ihren ersten eigenen Führerschein. Bei dem Theorie- und Praxisunterricht lernen die kleinen Besucher so auf kindgerechte Weise die Regeln im Straßenverkehr kennen.

Wie Erste Hilfe auf dem Schulweg aussehen kann, lernen die Besucher beim Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Kornwestheim. Am Samstag können Klein und Groß außerdem beim »Tote-Winkel-Check« mit dem Autohaus AHG Hoffmann ausprobieren, wie schnell man aus dem Sichtfeld anderer Verkehrsteilnehmer verschwindet.

Beim Riesen-Wimmelbild der Polizei Ludwigsburg beweisen die kleinen Besucher am Sonntag ihr Wissen über das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Zudem ist die Verkehrswacht Ludwigsburg mit ihrer Initiative »FahrRad – aber sicher« vor Ort.

Um 14 Uhr freuen sich die Besucher auf das Stück »Kasper und die gestohlene Ampel« vom Verkehrskasper.

An beiden Tagen können die Kinder zudem um 15 Uhr einen der kostenlosen Genius-Workshops besuchen. Eine Anmeldung an der Kasse ist hierzu erforderlich. Außerdem gibt es Samstag und Sonntag für alle kleinen Gäste ein kostenloses Pausenbrot zur Verfügung gestellt von REWE am Salamanderplatz Kornwestheim.

Tipp: Bis zu fünf Begleitpersonen dürfen zu einem vergünstigten Eintritt von acht Euro pro Tagesticket in die Ravensburger Kinderwelt.

Freikarten und die ermäßigten Tickets erhalten Eltern direkt von den Schulen oder unter www.ravensburger-kinderwelt.de/erstklaessler