Zertifizierter Familienurlaub mit Wohlfühlgarantie

Die zertifizierten Urlaubsorte, Unterkünfte, Ausflugsziele und Restaurants mit dem »familien-ferien in Baden-Württemberg-Logo« erfüllen alle wichtigen Kriterien für Familien. Das Zertifikat garantiert, dass sich die Familie hier sehr wohl fühlt und viele Annehmlichkeiten besonders für die Kleinen findet.

Wo Löwe »Leo Lustig« drauf ist, ist viel Qualität drin. Das Maskottchen des »familien-ferien in Baden-Württemberg-Logos« zeichnet ein breites Angebot von Urlaub auf dem Bauernhof, über Familienferiendörfer, Campingurlaub bis zu Hotels mit Kinderbetreuung aus. Durch die familienfreundliche Ausstattung der Unterkünfte können Familien mit kleinen Kindern entspannter packen und anreisen und finden bereits Vorort eine Standardausstattung für Kleinkinder und viele Spielmöglichkeiten für drinnen und draußen.

Für Familien bieten die Urlaubsorte am Bodensee, im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb tolle Spielplätze sowie zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten. Aktive Familien finden attraktive Wanderwege, können am Ferienprogramm teilnehmen, andere Familien und Kinder treffen, auf dem Bauernhof mithelfen und einfach die gemeinsame Zeit genießen. Alle zertifizierten Orte bieten Naturerlebnispfade oder Geocachingtouren für Familien an, verleihen Forscherrucksäcke mit Lupe, Kompass, Fernglas und laden dazu ein gemeinsam die Natur zu entdecken. Spannende und aufregende Ausflugsziele ergänzen die entspannten Tage, ob Museen jeglicher Art, Freizeitparks, Höhlen oder Erlebnisbäder, hier ist für jeden etwas dabei. Alle drei Jahre werden die Angebote vor Ort überprüft, sodass eine hohe Transparenz und riesengroßer Freizeitspaß garantiert werden kann. Ein Besuch der familienfreundlichen Orte und Ausflugsziele lohnt sich nicht nur im Urlaub. Tolle Ideen für Ihren nächsten Ausflug liegen direkt vor der Tür.

