Body Positivity - der neue Körperkult

Was wäre, wenn wir uns unabhängig von körperlichen Attributen wohl in unserer Haut fühlen würden? Für viele klingt das sicherlich nach einer traumhaften Idealvorstellung, die unerreichbar scheint. Allerdings gibt es ein Konzept, das genau dieses Prinzip der Selbstliebe zelebriert – Body Positivity. Doch was steckt eigentlich konkret dahinter und bietet es wirklich eine Lösung für passionierte Selbstzweifler?

Body Positivity – zwischen Trend und Lebenseinstellung

Hinter dem Begriff Body Positivity steckt eine Bewegung, die körperliche Schönheit beziehungsweise positive Selbstwahrnehmung unabhängig von gesellschaftlich diktierten Schönheitsidealen propagiert. Dabei geht es nicht nur um Kleidergrößen. Body Positivity bezieht sich auf sämtliche körperlichen Merkmale, von den Proportionen über die Hautfarbe bis hin zu möglichen körperlichen Makeln. Seitdem sich immer mehr öffentlich agierende Vertreterinnen wie Bloggerinnen oder Plus Size Models dieser Bewegung anschließen, ist ihre Popularität drastisch gestiegen.

Die Botschaft, die sich insbesondere an Frauen richtet: »Liebe deinen Körper, egal wie er aussieht.« Dieser Anspruch wird allerdings nicht nur positiv bewertet. Einige kritisieren beispielsweise, dass sich Body Positivity nur mit Äußerlichkeiten auseinandersetze. Schließlich sollen wir unser Selbstwertgefühl nicht nur aus unserem Aussehen ziehen. Andere bemängeln, dass Body Positivity lediglich einen Zwang gegen einen anderen austausche. Denn zu propagieren, dass alle Frauen schön sind und sie damit auf ihre Körper zu reduzieren sei nicht wirklich besser, als sie unerreichbaren Schönheitsidealen hinterherjagen zu lassen. Body Positivity ist daher sicherlich ein guter Ansatz, der aber streng genommen selbst ein paar Schönheitsfehler aufweist.

Selbstliebe lernen – der Schritt zu einem positiven Selbstbild

Die Body Positivity Bewegung mag berechtigterweise Kritik hervorrufen. Doch setzt sie sich mit einer wichtigen Problematik auseinander – negativen Selbstbildern und einem daraus resultierenden geringen Selbstwertgefühl. Beides ist wiederum häufig mit der Unzufriedenheit über den eigenen Körper verbunden. Immer wieder zeigt sich, wie massiv sich ein negatives Körpergefühl auf die gesamte Selbstwahrnehmung auswirken kann. Das Gefühl des Versagens in Hinblick auf den eigenen Körper wird in diesem Fall auf weitere Lebensbereiche ausgeweitet. Die Folgen reichen von Selbstzweifeln bis hin zur komplett negativen Grundeinstellungen.

Nun gibt es für den Weg zu einem positiven Selbstbild und Selbstliebe natürlich kein Patentrezept. Doch ein Konzept wie Body Positivity kann sicherlich eine erste oder ergänzende Hilfestellung bieten. Äußerlichkeiten sollten also nicht unser komplettes Selbstbild bestimmen. Aber sie sind der Teil von uns, den wir mit am schnellsten in unserem Sinne positiv beeinflussen können. Veränderungen, welcher Art auch immer, werden sofort sichtbar. Das gilt beispielsweise, wenn wir anfangen, bestimmte Körperstellen nicht mehr durch Kleidung zu verstecken, sondern zu zeigen. Für viele bedeutet dies einen gewaltigen Schritt heraus aus der eigenen Komfortzone. Doch dieser kann sich definitiv lohnen und einen nachhaltigen positiven Effekt haben.

Sechs Tipps für den Weg zu einem positiven Selbstbild:

sich selbst regelmäßig etwas Nettes sagen

positive Eigenschaften und Stärken bewusstmachen

Fehler akzeptieren

viel lächeln

Positives fokussieren, beispielsweise am Ende eines Tages

aufrechte Körperhaltung trainieren

Die Rolle der Mode im Kontext von Body Positivity

Die Mode- und Werbewelt besitzt einen entscheidenden Anteil daran, dass die Body Positivity-Bewegung überhaupt entstehen konnte. Von künstlich erschaffenen Schönheits- und Körperidealen ausgehend war es nur eine Frage der Zeit, wann eine Art Gegenbewegung entstehen würde. Zwar lässt sich noch immer nicht von einer komplett grundlegenden Veränderung in diesem Bereich sprechen, doch hat sich einiges getan. Plus Size Fashion beispielsweise ist längst kein Nischengeschäft mehr, sondern ein wichtiger Bestandteil der heutigen Mode. Und zurecht, denn hier geht es um etwas, dass sich in der Bewegung Body Positivity manifestiert – das eigene Äußere positiv und individuell zu präsentieren. Somit bietet sich die Möglichkeit, Spaß an Mode zu haben, ohne dem eigenen Äußeren einen alles dominierenden Stellenwert einzuräumen. Und darum geht es letztlich, dass unser Aussehen nicht unser Selbstwertgefühl bestimmten sollte. Aber es bietet einen Ansatz, um uns mit unserem Selbstbild auseinanderzusetzen.