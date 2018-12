Das Brillenjahr 2019

× Erweitern Nerd-Brille Inzwischen Kult: Die Nerd-Brille.

Bildrechte: Flickr James Matt Biddulph CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Brillen werden nicht nur getragen, um Fehlsichtigkeit zu korrigieren. Sie sind seit einigen Jahren auch als Accessoire in Mode gekommen, mit dem man seine Ausstrahlung je nach Stil der Brille in eine bestimmte Richtung beeinflussen kann. Im Januar startet wieder das "Kick Off", ein Event der Optikerbranche, bei dem Fachbesuchern die Brillentrends fürs kommende Jahr vorgestellt werden. Zu den beliebtesten Styles dürften 2019 die sogenannten Panto-Brillen sowie Business-, Nerd- und Matrix-Brillen zählen.

Brillentrends beim Kick Off 2019

Am 8. und 9. Januar werden die neuesten Brillentrends vorgestellt, passend zum Namen Kick Off 2019 in acht verschiedenen Fußballstadien in ganz Deutschland. Sechs Hersteller, darunter Marchon, Eschenbach und De Rigo, zeigen insgesamt 40 Kollektionen. Unter anderem präsentiert sich das Optiker-Event in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena, an beiden Veranstaltungstagen von 16 bis 22 Uhr. Das Fachpublikum darf gespannt sein, welche Trends in diesem Jahr präsentiert werden. Erwartet werden unter anderem Panto-Brillen, Business-Modelle sowie Matrix- und Nerd-Brillen.

Panto-Brillen für Individualisten

Panto-Brillen, das sind die großen runden Modelle, die in den 1920er-Jahren vor allem von Intellektuellen getragen wurden und in den 1950er-Jahren ihren Weg in den Mainstream fanden. Heute sind sie ein Symbol für künstlerische Ambitionen und Individualität. Die Brillen, wie sie beispielsweise die Marke Rodenstock hier anbietet, haben eine markante Fassung und sind meistens in dunklen Farbtönen wie Braun oder Schwarz gehalten. Aufgrund ihrer organischen Form passen die Brillen zu fast jeder Gesichtsform - auch das macht sie sehr beliebt.

Business-Brillen: Seriös geht immer

Dezentes, gradliniges Design, gedeckte Farben: Business-Brillen sind sehr klassisch, fast schon konservativ, und verleihen dem Träger eine kompetente Ausstrahlung. Die Brillengestelle sind meist sehr schlank und ohne Verzierungen oder Muster. Aufgrund ihres unauffälligen, gleichzeitig aber seriösen Charakters passen sie hervorragend zu Outfits für die Arbeit. Aber auch bei allen, die in der Freizeit einen modernen, seriösen Look bevorzugen, sind Business-Brillen begehrt.

Der Matrix-Look kommt wieder

Matrix-Brillen waren 2018 sehr beliebt und werden sicherlich auch im Jahr 2019 häufig zu sehen sein. Mit ihren kleinen, eckigen Brillengläsern wirken sie futuristisch und retro zugleich. Sie erinnern an die erfolgreichen Matrix-Kinofilme aus den 1990ern und erregen dadurch Aufmerksamkeit. Die meisten tragen die schmalen Brillen vorn auf der Nasenspitze oder auf der Mitte des Nasenrückens. Das verleiht einem einen lässigen Look.

Die Nerd-Brille ist mittlerweile Kult

Überdimensional groß, breiter Rand, intensive Farben: Nerd-Brillen gehören untrennbar zum Klischee des Außenseiters mit Computerkenntnissen. Doch auch in der Modewelt sind sie angekommen und seit einiger Zeit wieder äußerst beliebt. Sie werden sicher auch im Jahr 2019 von vielen getragen werden, denn mittlerweile haben sie sich von einem Trend-Piece zum Kultobjekt entwickelt, das vielseitig einsetzbar ist. Nerd-Brillen strahlen Selbstbewusstsein aus und zeugen gleichzeitig von modernem Geschmack.