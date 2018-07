May the force be with you oder Die dunkle Seite der Sommerfeste

× Erweitern Foto: Pixels Strand Paar

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Besonders in der Sommerzeit fallen sie jedoch sehr oft hintereinander. Und erst die Grillabende bei den Kumpels. Auch wenn der Grillrost eine Ähnlichkeit mit einem Sixpack Bauch hat, geschieht leider komplett das Gegenteil. Durch die ausschweifenden Grillpartys, Stadt- und Sommerfest, bei denen auch der Alkohol in Strömen fließt, ächzt am nächsten Morgen wieder die Waage im Bad. Dreimal die Woche grillen und am Wochenende ein bis zwei Feste. Das zeigt schnell Auswirkungen.

Laut einer Umfrage nehmen 47 Prozent der Deutschen auf Reisen ein bis zwei Kilogramm zu. Auch wenn viele dieses Jahr zuhause bleiben, sind die ganzen Festivitäten ähnlich einem Urlaub. Je mehr Feste und Partys wir besuchen, desto höher die Gewichtszunahme. Das zusätzliche Gewicht geht aber nicht schnell wieder verloren, sondern bleibt mindestens sechs Wochen lang erhalten, berichten amerikanische Forscher.

»Schatz hör mal die Grillen«…»Ich riech nix«

Genau wie die beiden Personen in diesem kurzen Witz komplett aneinander vorbeireden, schießen wir mit gutgemeinten Abnehm-Maßnahmen auch sehr oft übers Ziel hinaus. Beziehungsweise zielen wir einfach mal ins Blaue und mit viel Glück treffen wir dann auch. Meist geht der Schuss jedoch in eine komplett falsche Richtung.

Denn Möglichkeiten zum Gewichtsverlust gibt es viele. FDH (Friss die Hälfte), Massagen, Diäten, Low Carb, No Carb und so weiter. Und wer schon einmal eine Methode ausprobiert und keinen Erfolg dabeigehabt hat weiss, wie demotivierend das Ganze ist. Man quält sich Tag ein, Tag aus mit kleinen Portionen, dem vermeintlich »richtigen« Essen (das einem nicht schmeckt) und hat welchen Erfolg? Gar keinen. Was also tun, um im Spätsommer doch noch die gewünschte Bikini Figur fürs Freibad zu haben?

Die smarte Lösung gegen Hüftgold

Wie wäre es, wenn du wüsstest, dass es eine sichere Möglichkeit gibt um herauszufinden, welche der vielen Abnehm-Methoden speziell bei dir Erfolg verspricht? Wenn du genau wüsstest, DAS ist jetzt die Lösung, die bei MIR auch etwas bringen wird? Anhand eines einfachen und effektiven Urintests kannst du herausfinden, was für ein Stoffwechsel Typ du bist. Je nachdem, welcher Typ du bist, funktionieren manche Maßnahmen einfach ganz hervorragend und andere funktionieren gar nicht. Wenn du dich also weniger plagen möchtest und stattdessen mehr und schneller Erfolg bei der Reduktion deiner Pfunde auf den Hüften haben möchtest, ist der Stoffwechsel Typ Test genau der richtige Weg für dich. Wir sagen nicht, dass du diesen Test brauchst. Nur macht er dir dein Vorhaben sehr einfach.

