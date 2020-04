Die Geheimnisse des Nordens: Der Skandi-Chic

Sei es Hygge, Lagom oder Sisu: Die einzigartige Mentalität der Skandinavier schlägt sich auch in einem Händchen für guten Stil nieder. Mit ihrer reduzierten Leichtigkeit, ihrer Klarheit und ihrer lebensbejahenden Ausstrahlung begeistern die Skandinavier die internationale Modewelt.

Doch was macht den gefeierten Skandi-Style eigentlich aus?In einer globalisierten Welt findet modische Inspiration stets ihren Weg: In den großen Modemetropolen vereinen sich modische Strömungen, sie befruchten sich gegenseitig und bringen Neues hervor. Der skandinavische Chic ist schon seit Jahren aus dieser internationalen Mode- und Interieur-Welt nicht mehr wegzudenken - und er wird mit allen erdenklichen Stilen kombiniert. Doch trotz seiner Wandelbarkeit zeichnet sich der nordische Look stets durch einige Kernelemente aus, die sich international behaupten.

1. Vom Laufsteg auf das Fahrrad: Praktikabel und schick muss es sein

Der Skandi-Look zeichnet sich vor allem durch Einfachheit und zeitloses Design aus - er ist schick, schlicht und funktional. Ein typisch skandinavisches Outfit bewährt sich demnach nicht nur auf dem Catwalk der Modemetropolen, sondern genauso auf dem Fahrrad, auf dem Spielplatz oder beim Einkaufen. Jedes Stück ist praktisch und gleichzeitig ein echtes Fashion-Piece, das lange getragen werden kann. Die Flexibilität und die Bewegungsfreiheit, die skandinavische Outfits gewähren, sind dabei auch Symbole für Selbstbestimmtheit und Freiheit.

2. Lieblingsstücke fürs Leben

Die skandinavische Mode legt Wert auf hohe Materialqualität. Der klassische Skandi-Look besteht daher aus hochwertigen und langlebigen Lieblingsstücken, die immer wieder neu kombiniert werden können. Hosen aus Jeansstoff, Pullover aus Kaschmir, gutes Schuhwerk, spannende Accessoires und klassischer Echtschmuck: So entsteht Mode, die kurzlebige Trends überdauert.

3. Mode mit Verantwortungsbewusstsein

Die Achtung vor der Natur ist ein wesentlicher Bestandteil der skandinavischen Kultur. Neben modischer Zeitlosigkeit steht daher auch ökologische Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der skandinavischen Designphilosophie. Zurückhaltend, ökologisch und elegant: So könnte man den Skandi-Chic auch beschreiben. Die Skandinavier versuchen, Verantwortung für ihre Produkte zu übernehmen - auch, nachdem sie über den Ladentresen gewandert sind. Upcycling, Langlebigkeit und Slow Fashion sind wichtige Aspekte des Skandi-Chics.

4. Immer ein bisschen casual bleiben

Die skandinavische Mode zeichnet sich durch stilsichere Lässigkeit aus. Den Skandinaviern geht es darum, sich eine gewisse Zwanglosigkeit zu bewahren; sie wollen sich in ihrer Kleidung wohlfühlen - ganz gleich, wie förmlich der Anlass sein mag. Außer bequemen Kleidungsstücken im Oversized-Schnitt, die ohnehin maximalen Komfort versprechen, werden daher auch teure It-Pieces und Statement-Accessoires bewusst lässig oder zu sportlichen Teilen kombiniert.

5. Grau war gestern!

Häufig wird der Skandi-Style mit schlichten Basics in Schwarz oder Grau in Verbindung gebracht. Klare Silhouetten, reduzierte Linienführung, gedeckte Farben - so kennt und liebt man die nordische Kühle. Doch richtig spannend wird es, wenn Farbe ins Spiel kommt! Mit einzelnen Kleidungsstücken oder Accessoires in leuchtenden Farbtönen und mit auffälligen Mustern, die die zeitlose Basis-Garderobe ergänzen, zeigen die Skandinavier, wie das lustvolle Experiment mit Farben gelingen kann.

6. Stilvoll durchs ganze Leben

Der Skandi-Chic zeigt sich auch in einem Gefühl für Details: Im Idealfall ist das ganze Lebensumfeld - vor allem das Wohninterieur - von Stil und Ästhetik geprägt. Dieses umfassende Trendbewusstsein schlägt sich wiederum in der Wahl der Outfits nieder. So wird Stilbewusstsein zu einer Selbstverständlichkeit.