Die Rückkehr der Bayerischen Tracht

In den meisten Regionen Deutschlands ist das Tragen von Trachten so gut wie ausgestorben.

Lediglich im bayerischen Raum sowie in den Bergregionen Österreichs, der Schweiz und Norditaliens sind Trachten auch heute noch zu speziellen Anlässen gebräuchlich.

Dazu gehören Hochzeiten, Schützenumzüge und Volksfeste. Frauen tragen dann Dirndl, Männer kleiden sich in Lederhosen und Trachtenweste. In Kürze startet in München wieder das Oktoberfest - die "Wiesn". Besucher aus aller Welt versuchen dann, in Trachtenkleidung möglichst authentisch bayerisch zu erscheinen.

Von der Alltagskleidung zur Tracht

Viele wird überraschen, dass historisch betrachtet weder die Lederhose noch das Dirndl zur Trachtenkleidung zählt, obwohl es sich dabei um die Kleidungsstücke handelt, die am häufigsten mit Trachten assoziiert werden. Stattdessen wurde die Lederhose in den vergangenen Jahrhunderten als praktische Arbeitshose im alpinen Raum getragen, während das Dirndl ursprünglich als Sommerkleid für Großstädter entworfen wurde und im ländlichen Raum erst sehr viel später auftauchte.

Auch wenn hier also ein kleines kulturelles Missverständnis vorliegt: Fest steht, dass Lederhosen, Dirndl und Co. derzeit Hochkonjunktur haben. Vor allem junge Leute haben wieder Spaß daran, sich in traditioneller Tracht zu kleiden, insbesondere auf dem Münchener Oktoberfest. Wer dort besonders authentisch erscheinen möchte, sollte also Jeans und Turnschuhe zu Hause lassen und sich stattdessen in Trachten werfen. Lederhose und Dirndl sind auf dem Oktoberfest allerdings nicht obligatorisch - tatsächlich waren sie dort lange Zeit sogar unüblich.

Noch in den fünfziger und sechziger Jahren trugen die meisten männlichen Besucher in den Festzelten Anzug und die Frauen Kostüm, später bevorzugte man Freizeitkleidung. Der Trend hin zu Dirndl und Lederhose begann erst nach der Jahrtausendwende. Mittlerweile gehören beide Kleidungsstücke fast genauso zur "Wiesn" wie die "Brezn" und die Maß Bier.

Bayerisch gekleidet ins Festzelt

Doch wie kleidet man sich als Tourist möglichst authentisch? Vor allem gilt eines: Gute Trachtenkleidung hat ihren Preis. Zwar gibt es mittlerweile ab dem Spätsommer auch billige Oktoberfest-Outfits beim Discounter zu kaufen, jedoch ähneln diese eher Karnevalskostümen als richtiger Tracht. Für Frauen gilt es, ein Dirndl mit optimaler Passform zu finden. Traditionell reichen die Kleider bis zur Wade, aber auch kürzere Modelle gelten für jüngere Frauen als angemessen. Besonders wichtig ist, auf eine gute Qualität der Stoffe zu achten. Geeignet sind die Farben Dunkelblau, Dunkelgrün und Rot. Damit das Dirndl richtig sitzt, sollten unbedingt eine passende Bluse und ein Dirndl-BH getragen werden.

Wiesn-Tipp:

Frauen, die die Schleife rechts am Dirndl tragen, zeigen damit an, dass sie verheiratet bzw. fest vergeben sind. Wird die Schleife links getragen, outet man sich als Single.

Männer benötigen für ihr Trachten-Outfit ein paar mehr Kleidungsstücke. Dazu gehören in erster Linie Stehkragen-Hemd, Trachtenhose und -weste sowie die passenden Schuhe. Beim Hemd kann man mit einem einfarbigen Modell nichts falsch machen: Besonders gut eignen sich Weiß und Blau. Über dem Hemd wird traditionell eine Trachtenweste oder ein Trachtenjanker getragen.

Das wichtigste Kleidungsstück ist die Lederhose; sie sollte aus echtem Leder gefertigt sein. Traditionell wird dafür Hirschleder verwendet. Für eine authentische Tracht sollte die Hose bis zum Knie gehen oder, bei Kniebundhosen, bis knapp darunter. Als Schuhwerk gehören sogenannte "Haferlschuhe" mit sehr tiefem Schacht zur traditionellen bayerischen Tracht. Abgerundet wird das Outfit schließlich mit Trachten-Kniestrümpfen oder "Loferln" - speziellen Beinkleidern, die die Waden bedecken.