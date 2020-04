Immer in Mode: Frühjahrs- und Sommertrends mit Jeans

Jeans sind auch dieses Jahr aus den Modetrends nicht wegzudenken. Neben den klassischen Jeanshosen sind aber auch Jeansjacken oder -shorts angesagt. Wie aus einigen Basic-Jeans viele verschiedene Looks kombiniert werden können, wird in diesem Beitrag gezeigt.

Auch wenn gerade nicht die Zeit ist, in der man sich viel Gedanken um sein tägliches Outfit machen muss – da viele im Homeoffice arbeiten und nur wenig bis gar nicht das Haus verlassen – besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, sich bereits mit neuen Jeans-Trends online einzudecken. So kann man sich selbst, trotz relativ ödem und vor allem eingeschränktem Alltag, ein bisschen Vorfreude auf den Frühling zaubern.

So werden Jeans richtig kombiniert

Jeans zu kombinieren, ist nicht allzu schwierig. Zu beachten gibt es jedoch z. B. die Waschung und vor allem die Passform. Denn nichts ist unschöner, als eine schlecht sitzende Jeanshose oder eine Färbung, die unvorteilhaft wirkt oder gar aufträgt. Zu den beliebtesten Jeans-Trends gehören z. B.:

Blue Jeans und weißes T-Shirt: Der Klassiker ist nicht nur beliebt, sondern auch super bequem und vielseitig. Wer es gerne etwas schicker mag, kombiniert dazu einfach noch eine schöne auffällige Kette, große Ohrringe oder einen farbigen Blazer.

Jeans-Einteiler: Wer es bequem mag, greift zu einem lässigen Jeans-Overall oder einer Denim-Latzhose. In Kombination mit Sneakern bleibt der Look sportlich. Wer es lieber elegant mag, kombiniert High Heels oder Stiefeletten und hat damit gleichzeitig ein cooles Partyoutfit geschaffen.

Jeans Shorts mit Cowboy-Boots: Ein Trend für Mutige. Denn nicht jeder mag es gern ausgefallen. Wer jedoch zu einer coolen Sommerparty eingeladen ist oder zu einem Musikfestival geht, ist mit dieser Kombi auf jeden Fall ein Hingucker. Wem das noch nicht mutig genug ist, toppt das Outfit mit einer trendingen Fransenjacke im Lederlook.

Die richtige Passform finden

Jeans kann jeder tragen. Worauf es dabei aber ankommt, ist die richtige Passform. Wenn die Jeanshose oder -shorts nicht gut sitzt, ist das nicht nur unbequem, sondern oftmals nicht sehr schmeichelhaft für die Figur. Viele Hersteller bieten daher verschiedene „Cuts“ an, die sowohl für kurvigere Frauen, als auch für sehr schlanke Frauen geeignet sind. Wie man auch mit etwas mehr Kurven alle verzaubert, erfahren Sie hier.

Je nach gewünschtem Stil, gibt es zudem unterschiedliche Schnitte, wie den Boyfriend oder Straight Cut. Während Boyfriend und Mum Cut für lässige gerade Schnittformen stehen, sind Skinny Jeans sehr figurbetonte elegante Schnitte. Hier gibt’s Tipps, wie man die perfekte Jeans zur eigenen Figur findet.

Auch der Anlass bestimmt den Stil und die Kombinationsmöglichkeiten von Jeans. Im Folgenden stellen wir einige Looks vor, die Sie im Büro, aber auch im Alltag oder zu einer Party einfach nachstylen können.

1. Business-Look

Für das Büro sind vor allem dunkle Jeans-Waschungen wie Dark Denim geeignet. Auch einfache Schwarz- oder Grau-Töne lassen sich zum Business-Look gut tragen. Kombiniert mit einer schicken Bluse oder Tunika ist das Outfit absolut bürotauglich. Wer es noch edler mag, wählt dazu einen einfarbigen Blazer und eine schlichte helle Bluse. Absolutes No-go: Jeans im Used Look mit Löchern.

2. Edel-Look

Zum schicken Abendessen im Restaurant oder einer Cocktailparty eignen sich ebenfalls eher dunklere Jeans-Farbtöne. Dazu kombinieren lassen sich sehr gut transparente Blusen, die man mit einem schönen BH oder Bra Top in Szene setzen kann. Wer es gerne figurbetont mag, kann die Jeans auch mit einem angesagten Body kombinieren. Weitere elegante Kombinationsmöglichkeiten:

Jeans-Overall mit High Heels

Skinny Jeans mit Spitzentop

Jeanskleid mit Stiefeletten

3. Sportlich-Look

Wer sportlich unterwegs ist und vor allem auf Bequemlichkeit setzt, kann Jeans mit lockeren Oversize- bzw. Boyfriendshirts mit coolen Prints oder Sprüchen stylen. Auch Hoodies oder Sweatshirts eignen sich perfekt für den sportlichen Stil. Das Wichtigste: Coole Sneaker und hochgekrempelte Hosenbeine für das weiterhin angesagte Flanking.

4. Freizeit-Look

Für den Jeden-Tag-Look eignen sich vor allem locker geschnittene Jeans (Boyfriend oder Mum Cut) mit T-Shirts oder Longsleeves. Für die kühlen Tage kann man einfach noch einen schöne Cardigan oder eine Strickjacke darüber ziehen. Wer mag, stylt außerdem noch eine Leder- oder Jeansjacke dazu. Auch Übergangsjacken oder Trenchcoats passen zum Freizeit-Look.

Für einen Spaziergang in der Natur eignen sich zudem robuste Sneaker oder Stiefel als Schuhwerk. Für einen Ausflug in die Stadt sind auch schöne Lederschnürer oder Ballerinas ausreichend. An warmen Sommertage sind auch Jeans-Röcke oder -Shorts gepaart mit Sandalen oder Sandaletten ein toller Hingucker.

Egal für welchen Look man sich entscheidet, es gibt zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit einfachen Jeans. Schon die Schuhauswahl kann aus einem Look einen ganz anderen zaubern und aus einem schlichten Büro-Style einen tollen Abend-Look kreieren.