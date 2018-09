Herbstreif: Die wichtigsten Schuhtrends 2018

Noch dürfen unsere Füße in luftige Sandalen und leichte Sneaker schlüpfen, doch schon bald dürfte damit wieder Schluss sein: Der Herbst naht. Höchste Zeit, einen Blick auf die aktuellen Schuhtrends für die bevorstehende Modesaison zu werfen.

Lässige Schnürboots

Kuschelige Pullover, lockere Cardigans, bequeme Jeans und Stoffhosen - im Herbst darf es modetechnisch bekanntlich etwas gemütlicher sein: so auch bei den Schuhen. Umso schöner ist es, dass die bequemen, lässigen Schnürboots, auch als Combat Boots bezeichnet, wieder im Trend sind. Diese lassen sich nicht nur zum lockeren Alltagsoutfit perfekt kombinieren, sondern eignen sich auch als kalkulierter Stilbruch zum blumigen Maxikleid oder einem Midi-Rock.

Sitzt, passt, hat Luft

Doch bei allem Sinn für Mode - die richtige Passform der Schuhe sollte stets an erster Stelle stehen. Denn die Wahl der falschen Schuhe kann gesundheitliche Folgen haben: Zu kleine Schuhe führen im schlimmsten Fall zu Fußdeformationen wie Hallux valgus und Durchblutungsstörungen in den Beinen. Die trendigen Boots sollte man daher nicht zu fest zuschnüren, um die Füße nicht einzuengen. Wer besonders sensible Füße hat, der findet bei speziellen Anbietern Modelle, die stark gepolstert und zugleich flexibel sind. Dadurch können sie sich dem Fuß optimal anpassen.

Overknees ziehen alle Blicke auf sich

Dem Fuß optimal anpassen sollten sich idealerweise auch folgende Trendschuhe: Die guten alten Overknees. Vorzugsweise aus schwarzem oder braunem Veloursleder wirken sie elegant, sexy und je nach Kombination zugleich lässig. Zum Ausgehen am Abend passen sie perfekt zu einem kurzen Rock und halbtransparenten Strümpfen. In Kombination mit einem Kleid oder einer Röhrenjeans sind sie am Tag absolut bürotauglich.

Der Wilde Westen lässt grüßen

Weniger bürotauglich sind dagegen Cowboystiefel, die in diesem Herbst aber ebenfalls sehr angesagt sind. Ob in klassischer Form, wie man sie aus alten Westernfilmen kennt, als Schnürer mit metallisch-verzierten Absätzen oder mit langen Fransen - ein Hauch Western ist mit den aktuellen Cowboy-Stiefel-Modellen garantiert. Beim Cowboy-Trend, der sich übrigens nicht nur auf die Schuhe beschränkt, gilt allerdings wie so oft: Weniger ist mehr! Ein All-over-Cowboy-Look mag auf einer Mottoparty ja vielleicht gut ankommen, wirkt im Alltag allerdings schnell befremdlich.

Sneaker - der Klassiker für das ganze Jahr

Ein verlässlicherer Begleiter im Alltag ist in diesem Herbst zweifelsohne der Sneaker, der inzwischen längst zu den Mode-Klassikern zählt. Auf der Fashion Week waren in erster Linie Modelle mit Glitzer, Plateau oder auch Sock-Sneaker (sehen aus wie Sneaker mit integrierten Socken) auf dem Laufsteg zu bestaunen. Auch Sneaker mit Absätzen sind aus dieser Modesaison kaum mehr wegzudenken.

Füße im Herbst richtig pflegen

Mit oben genannten Modellen können sich modebewusste Trägerinnen zweifelsohne sehen lassen. Da unsere Füße in der kühlen Jahreszeit allerdings durch die Kälte und dickes Schuhwerk beansprucht werden, sollten sie regelmäßig und gut gepflegt werden. Tägliches Eincremen mit speziellen Fußcremes unterstützt die natürliche Talgproduktion und schützt die Haut vor dem Austrocknen. Stark rissige Füße werden dank Cremes mit Aloe Vera oder Urea wieder geschmeidig.

Wer schnell kalte Füße bekommt, der sollte Fußbädern mit ätherischen Ölen genießen oder sich durch Wechselfußbädern Abhilfe schaffen. Auch Fußmassagen fördern die Durchblutung und sorgen für warme Füße. Um Hitzestau und damit Schweißbildung zu vermeiden, sollten die Schuhe am besten atmungsaktiv und die Socken aus Naturfasern sein. Diese Kombination sorgt für einen Temperaturausgleich und beugt nicht zuletzt unangenehmen Gerüchen vor.