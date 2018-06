Mode plus Jeans heißt Leidenschaft - das sind die Jeanstrends für Männer 2018

Denim ist mehr als nur ein Trend. Seit dem späten 19. Jahrhundert - als Levi Straus sich das Baumwollgewebe aus Nîmes patentieren ließ - sind Jeans mehr als nur Mode, sie sind ein Lebensgefühl.

Das hat sich auch 2018 nicht geändert und wenn Sie in diesem Jahr modisch eine gute Figur machen wollen, kommen Sie um die richtigen Jeans nicht herum. Was voll im Trend liegt und was zu welcher Körperform welcher Schnitt passt, erfahren Sie hier.

Die richtige Passform und der richtige Look - Jeans 2018

Jeans sind der absolute Klassiker und Favorit der Herrenmode. Eine klassische Arbeiterhose, ein Zeichen der Rebellion und des Ohrs am modischen Puls bringen Jeans Abwechslung und Bequemlichkeit ins Leben ihrer Träger. Letzteres vor allem dann, wenn die Jeans auch wirklich passen, denn nicht jedes Männerbein ist für jeden Schnitt gleich gut geeignet. Gerade der anhaltende Trend zu Slim und Skinny Jeans passt vielen Männern nur mäßig in den Schrank. Hier sind schlanke Beine und eine drahtige Körperform gefragt. Am anderen Ende des Spektrums findet sich der Loose Fit, perfekt um etwas Fett zu kaschieren oder ein Plus an Komfort durch ein weites Tragegefühl zu gewinnen. Einen guten Kompromiss finden Männer jeder Körperform im Straight Fit, denn mit dem geraden Schnitt macht niemand etwas falsch. Zu Sneakers in der Freizeit passt der gerade Schnitt ebenso gut wie zum Hemd im Büro und stellt damit den Kompromiss dar, der immer geht.

Aktuelle Modetrends - wie 2018 den Jeanskauf für den Mann entspannter macht

„Während Skinny Jeans nach wie vor eine beliebte Passform sind, geht der Trend in diesem Jahr auch wieder zu weiteren Hosen“, meint das Team von Peek & Cloppenburg. „Hosen im Regular Fit oder noch weitere Hosen im Baggie Style feiern in diesem Jahr endgültig ihr Revival und erlauben auch Männern mit breiteren Beinen wieder bequeme Jeans“, so P&C weiter. Allerdings bleiben die Hosen dieses Jahr über der Gürtellinie. Sollten Sie dennoch Fan von Skinny Jeans sein, dürfen Sie diese natürlich auch 2018 gerne wieder auftragen, hier kommt es vor allem auf Färbung und die korrekt sitzenden Löcher an. Generell schlagen 2018 die 90er mit voller Breitseite zurück, dies betrifft weiße, blau oder grau ausgewaschene, klassisch schwarze oder Ripped Jeans. Diese Styles funktionieren mit Regular Fit, Comfort Fit oder Skinny Jeans und verleihen jeder Passform einen modischen Look. Wen man(n) möchte, dürfen die Jeans in diesem Jahr auch wieder etwas länger, dafür mit breit gekrempeltem Saum über dem Knöchel getragen werden. In diesem Jahr sind Jeans unprätentiös, einfach zu tragen und bestens zu kombinieren. Dass sie bei Herren das beliebteste Beinkleid sind, bestätigt die Jeans dadurch einmal mehr.

Die richtige Hose für jede Kombi

Jeans geht mit vielen Outfits zusammen, gerade einfache Blue Jeans oder die stilsicheren schwarzen Jeans passen zum weißen T-Shirt ebenso wie zur eleganteren Jacke. Damit der Stoff voll zur Geltung kommt, bietet Double Denim dieses Jahr noch mehr Raum für die modische Entfaltung der Jeans. Ob Jeansjacke oder -hemd, Jeansstoffe sind nicht länger nur auf die Beine beschränkt. Das erlaubt eine flexible Kombination verschiedener Farben und sorgt für das jeanstypische, robuste Tragegefühl am Oberkörper. Edlere Geschmäcker dürfen in diesem Jahr auf weiße Jeans umschwenken und das ermöglicht tolle Kombis mit Lederjacken, Poloshirts, dunkeln Oberteilen oder sogar leichten Mänteln. Wer bei der Jeans Mut zur Lücke über dem Knie beweist, kann die zerrissenen Jeans mit vielen Streetstyles wie Sweatern, Bomberjacken oder dem klassischen, weißen T-Shirt kombinieren. Farblich hingegen wird es bei Oberteilen dieses Jahr auch durchaus bunt, zumindest wenn Sie etwas Extravaganz mögen. Orange ist dabei ganz klar Trendfarbe und geht mit ausgewaschen blauen oder grauen Jeans zusammen. Viele Designer ziehen kräftige Rottöne der Zitrusfruchtfarbe vor, generell dürfen Männer etwas mehr Leidenschaft bei der Farbwahl zeigen. Und ganz im Sinne des 90er Revivals sind auch graue Sweater und Hoodies wieder angesagt, kombiniert mit dunklen Sneakers passt dieser Look zu Casual Office Wear genau so gut wie aufs heimische Sofa.

Die besten Jeans aller Zeiten, das sind die Trends 2018

Die Jeanstrends 2018 machen nicht viel radikal neu und bringen wenig Brandneues auf den Tisch. Stattdessen bleiben viele Trends der letzten Jahre auch weiterhin ebenso stilsicher wie noch im letzten Jahr - dies gilt etwa für Distressed Denim, zumindest wenn Sie Löcher beim unvorsichtigen Anziehen noch nicht zu weit zerrissen haben. Ob nun eng anliegend und vielseitig, weit und entspannt oder vom umgekrempelten Saum bis zum Kragen: Jeans gehören zu den absoluten Basics in jedem Kleiderschrank und machen ein Leben im Trend auch für ausgemachte Modemuffel zu einer bequemen Angelegenheit.