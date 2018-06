Naturheilpraxis Naturgetreu

× Erweitern Foto: Pexels Knorr Naturheilkunde

Denn die Orangenhaut oder auch Cellulite im Oberschenkel- und Gesäßbereich macht bereits heute schon jungen Frauen unheimlich zu schaffen. Kennen Sie auch Frauen, die sich im Bikini gar nicht mehr an den Strand trauen und den ganzen Tag nur mit einem Schal umschlungen den Urlaub versuchen zu genießen? Jedoch wird durch das dauernde Versteckspiel so der Urlaub für Viele zur Qual. Für die betroffenen Frauen und zwangsläufig dann auch für den Rest der ganzen Familie. Gereiztheit, Unwohlsein und Streit sind häufige Auswirkungen. Wie aus dem möglichen Urlaubshorror doch noch ein Vergnügen wird, erfährt man hier.

Cellulite loswerden und endlich wieder glatte und straffe Haut: Frauen haben die genetische Disposition zur Cellulite. Schon junge Mädchen haben heutzutage Cellulite. Besser rechtzeitig Vorbeugen, anstatt später zur Schönheitsoperation zu gehen Wer nicht rechtzeitig etwas unternimmt, hat beim älter werden die Gefahr der intensiveren Dellen-Bildung. Ob eine Frau eine schwere oder leichte Cellulite hat, spielt meist keine große Rolle – sie wird sich damit immer unglücklich fühlen. Und das hat eine Auswirkung auf das ganze Leben.

Um etwas für das eigene Selbstbewusstsein zu tun, lassen sich viele betroffene Frauen Fett absaugen, Ultraschall behandeln und greifen zur Anti-Cellulite-Kosmetika. Dadurch auf Dauer Verbesserungen zu erbringen, ist empirisch nicht bewiesen. Was also tun? Ein sinnvoller Anfang ist ein bewegungsintensives Leben mit vollwertiger, ballaststoffhaltiger Ernährung. Viel Wasser trinken tut bereits viel für die Zellentschlackung. Zusätzlich kann mit der richtigen Nahrungsergänzung einiges positiv verändert werden, um der Zellentgiftung und der Produktion von Kollagen und Kreatin nachzuhelfen. Lymphmassagen unterstützen zudem auf angenehme Art die bereits beschriebenen Hilfen. Bei der Lymphmassage werden die Lymphbahnen und -knoten massiert, welche das Lymphsystem nebenbei stimuliert.

Zudem gibt es viele weitere und einfach umzusetzende Tipps für einen schnellen Erfolg am Donnerstag, den 12. Juli 2018, um 18:30 Uhr beim Vortrag »Orangenhaut lass nach – in fünf einfachen Schritten zur jungen und straffen Haut« in der Naturheilpraxis naturgetreu, Heilpraktikerin Melanie Binder, Wieselweg 7, 73230 Kirchheim.