Panik vor dem Schulbeginn

Steht dir auch schon wieder der Schweiß auf der Stirn, wenn du an den Schulanfang denkst? Denn die schönste Zeit des Jahres neigt sich zu Ende – die Sommerferien. Fünf bis zehn Prozent aller Schüler in Deutschland bleiben dem Unterreicht regelmäßig fern. Angst vor Mitschülern, Mobbing, Probleme mit Lehrern, Prüfungs- & Versagensangst, Überforderung in einem oder vielen Fächern, drohende Bestrafungen zuhause und dadurch oft ein geringes Selbstwertgefühl. Wer Selbstzweifel hat und immer anderen genügen und gefallen möchte, hat es im Leben sehr schwer.

Denn das Schlimmste was du machen kannst, ist dich andauernd mit anderen zu vergleichen. Was haben Andere für Noten, welche Preise gewinnen sie bei Sportveranstaltungen, welche Talente haben sie und so weiter. Je mehr wir uns vergleichen, desto geringer wertvoll fühlen wir uns manchmal. Die Wahrheit ist, dass es immer jemanden gibt, der besser, schneller oder geschickter ist. Übelkeit, Kopfschmerzen und Lustlosigkeit machen sich breit. Dein Kopf liegt schwer in deinen Händen. Aufgerafft bekommst du dich schon lange nicht mehr. Es ist gefühlt ein Leben in Sinnlosigkeit. Für was machst du den ganzen Mist fragst du dich möglicherweise immer wieder? Was kannst du nun tun, wenn du raus aus diesem Trott möchtest? Weg von Lustlosigkeit und Flaute und hin zu mehr Power, Energie und Lebenswillen?

Ein gesundes Selbstbewusstsein ist wichtig und ausschlaggeben für eine starke Basis. So bist du weniger anfällig für schlechte Einflüsse von außen. Nur wie baust du dieses auf? Denn du hast sicherlich schon vieles versucht. Nur gebracht hat das dauerhaft nichts. Der Grund ist einfach – es gibt vier verschiedene Stoffwechsel Typen. Je nachdem, welcher Typ du bist, funktioniert manches bei dir hervorragend und anderes ist reine Zeitverschwendung. Wie findest du nun heraus, was für ein Stoffwechsel Typ du bist?

