Sexy für die Squad im Freibad

»Ladys & Gents, der Sommer ist da. Schon morgens um sechs strahlt die Sonne warm und hell durch die Vorhänge deiner Bude. Nach dem zur Seite rollen, zieht dich der Schwung deiner Winterreserven an den Hüften und Schenkeln zur Seite. »Für den Einsatz im Freibad muss das alles wieder stehen wie eine Eins« ist dein erster Gedanke. Und schon ist das fermentieren vorbei. Wenn es doch nur eine einfachere Lösungen geben würde, als jeden Tag ungewohnter körperlicher Anstrengung nachzugehen und nur Gemüsesticks zu lutschen.

Was wäre das für 1 Life, endlich deinen Body für den sexy Bikini und knackige Shorts in Form zu bekommen? Wir haben hier ein paar Tipps für dich.

Gerücht #1: Hokus Pokus Fidibus, iss das Richtige und dein Bauchspeck verwindet »Esst diese fünf Lebensmittel und dein Hüftgold wird wie von Zauberhand verschwinden« – kennst du diese Anzeige? Pustekuchen. Es gibt keine speziellen Lebensmittel, die die Fettverbrennung wirksam anregen.

Methode #1: Low Carb is(s)t die Lösung

Low Carb ist keine pauschale Lösung. ​Halte lieber Ausschau nach den »bösen« (einfachen) Carbs. Die stecken in Weißmehlprodukten, Süßigkeiten, Chips oder Fast Food. Auch normale Nudeln, Reis oder süße Getränke, sowie Alkohol enthalten reichlich davon. Diese Lebensmittel solltest du nur selten essen und möglichst nicht abends. Die Lösung? Greife zur Vollkornvariante in Form von Buchweizen, Hirse, Hafer, Amaranth, Quinoa, Linsen oder Kichererbsen.

Smart Tipp #1: Naschwerk aus der Natur

Wenn dein Heißhunger auf etwas Süßes kommt, darfst du bedenkenlos zur Dingen wie Wassermelone, Beeren, Papaya oder Aprikosen greifen. Das sind sinnvolle Alternativen zum Süßkram.

Smart Tipp #2: Iss leicht

Gerade wenn die Temperaturen steigen, haben viele automatisch weniger Appetit auf deftige Gerichte. Iss besonders Abends eiweißreiche Lebensmittel wie vegane Milchersatzprodukte, Fisch oder Eier. Damit kann deine eigene Fettverbrennung nachts ungestört arbeiten und arbeitet für statt gegen dich.

Smart Tipp #3: Bauchfett verbrennen mit Ausdauertraining

Auch wenn das vielen schwerfällt – Ausdauertraining ist neben der richtigen Ernährung ein sicherer Fettburner. Suche dir drei Tage pro Woche, an denen du dir 45 Minuten Zeit für einen Ausdauersport nimmst. Wichtig für Anfänger: Starte mit einem Sport, der dir Freude bereitet. Solltest du bisher absoluter Sport Verweigerer sein, starte mit kleineren Zeiteinheiten und steigere die von Woche zu Woche.

Die Lösung individuell für DICH!

Was soll ich nun von den ganzen Tipps machen? Vielleicht fragst du dich »Was passt am besten zu mir und meinem Lebensstil?« Es gibt eine einfache und schnelle Lösung, das herauszufinden. Mache einen Stoffwechsel Typ Test und finde heraus, wie dein Körper am besten Fette verbrennt und was du einfaches tun kannst, um in kürzester Zeit auch die Figur deiner Wahl zu haben. Klicke jetzt auf www.knorr-Naturheilkunde.shop und melde dich direkt an. Denn der Sommer ist bereits da. Worauf wartest du?«