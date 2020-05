Sommerliche Mode-Tipps für Kurvige

Luftige Kleider, lässige Hosen, florale Muster – der Sommer startet mit schicker Mode für Frauen mit Kurven. Raffinierte Schnitte und zauberhafte Prints machen Lust darauf, seine Figur gekonnt in Szene zu setzen.

Maxi-Kleider weiterhin im Trend

Maxi-Kleider geben auch in diesem Sommer den modischen Ton an. Die meist weite Passform sorgt für bequemen Sitz und kaschiert kleine Pölsterchen. Ein neuer Trend bei Kleidern sowie Blusen, Shirts und Pullis sind die Puffärmel. Sie stehen vor allem größeren Frauen. Für kleinere Damen sind Kleider und Oberteile mit klassischen Ärmeln die bessere Wahl, sonst wirkt die Silhouette leicht gedrungen.

Dei R. / unsplash.com

Bei den Materialien überwiegen Naturstoffe wie Baumwolle und Leinen – optimal für warme Sommertage, da sie atmungsaktiv und luftig sind. Angenehm zu tragen ist auch die klassische Tunika, die dieses Jahr mit fantasievollen Prints von floral bis grafisch oder komplett in uni auftritt. Kombiniert mit einem Top und leichter Sommerhose das perfekte Sommeroutfit.

Auch asymmetrische Schnitte sind wieder sehr im Kommen. Man findet sie vor allem bei Blusen und Shirts. Ähnlich wie beim Lagenlook sind schräge Schnitte bestens geeignet, um von Problemzonen abzulenken.

Schon lange war die Auswahl an charmanter Sommermode für Kurvige nicht mehr so groß wie in dieser Saison – wer auf den ausgiebigen Stadtbummel jedoch derzeit lieber verzichtet, der kann Mode in großen Größen auch online kaufen.

Luftig leicht im Jumpsuit

Jumpsuits sind wahre Allrounder und sehr bequem zu tragen. Kurvige Damen profitieren von raffinierten, figurfreundlichen Schnitten und zugleich lässiger Passform. Jumpsuits gibt es mit langem, kurzem oder halblangem Bein, als Material kommen fließendes Jersey, teilweise auch Leinen oder Baumwolle zum Einsatz.

Ob mit Ärmeln, ärmellos oder sogar schulterfrei – bei einem Jumpsuit entfällt die Suche nach dem passenden Kombinationspartner, denn das Outfit ist bereits mit einem Teil komplett. Nur die Accessoires kommen noch hinzu. Sie entscheiden, ob das Styling lässig oder schick wirkt: Der sportliche Typ wählt hier Sneakers plus Stofftasche, elegant wirkt der Jumpsuit mit Sandaletten und edler Handtasche.

Sommerliche Beinkleider

Wer Kleider generell nicht mag oder schlichtweg die Abwechslung liebt, kann sich über die große Palette sommerlicher Hosen freuen. Jeans sind nach wie vor ein Dauerbrenner und, sofern aus leichter Baumwolle, auch für warme Tage geeignet.

Ein schlankes Bein zaubert die Boot-Cut-Jeans mit ihrem eng anliegenden Oberschenkel und der ausgestellten Wade. Allzu kräftig sollten die Beine dafür jedoch nicht sein. Sehr gut passt zu dieser Jeans ein Shirt, gerne auch mit Tunika.

Die lässige Boyfriend-Hose wirkt vor allem in Kombination mit einem schmalen Oberteil vorteilhaft. Der Oversized-Schnitt der Boyfriend ist somit optimal bei stärkeren Beinen und Hüften und einem nicht übermäßig ausgeprägten Oberkörper.

Nach wie vor sind 3/4-Hosen äußerst beliebt. Je nach Schnitt wirken sie mehr oder weniger günstig, da sie das Bein unter Umständen optisch verkürzen, was sich auf die komplette Erscheinung auswirkt. Das gilt auch für Bermudas. Doch all diese kürzeren, sommerlichen Hosen bieten einen sehr hohen Tragekomfort. Das gilt natürlich auch für Shorts. Bei Shorts entscheidet nicht zuletzt der Mut, ob man sie trägt – gestattet ist es allemal!