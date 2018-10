Risiam Shop Risiam Fashion will die Thai-Mode näherbringen.

Seit März diesen Jahres ist das Modegeschäft Risiam Thai Fashion in Braunsbach. Mit hochwertiger Kleidung, gefertigt in Thailand, trumpft die Inhaberin Sopa Damm auf. »Keine Billigproduktionen, alles Qualitätsware,« meint sopa Damm. »Ich will die tollen Kleider aus Thailand den Deutschen näherbringen,« so die seit drei Jahren in Deutschland lebende Thailänderin. in ihrem Sortiment findet sich derzeit hauptsächlich Frauenmode für Frühling – Herbst, auch viel traditionelles thailändisches. »Der elefant ist unser Wahrzeichen! Er steht für Stärke und Glück,« Sopa ist stolz auf ihren Laden und was sie schon erreicht hat: Der Onlineshop ist gut durchgestartet, auch Lieferungen ins Ausland sind schon vorbereitet. »Das Meiste geht online, aber auch im Ladengeschäft hat meine Frau manchmal ganz schön zu tun,« sagt ihr Mann, der alsIinformatiker natürlich selbst die ganze Technik und den Shop meistert. »Das Wichtigste war uns, dass der Laden etwas besonderes bietet, keine Stangenware, vieles sind Einzelstücke und traditionelles. Modegeschäfte gibt es viele, aber wir haben das Besondere,« und präsentiert stolz die Kleiderständer mit der neuen Kollektion.

Risiam Thai Fashion

Döttinger Str. 4-1, 74542 Braunsbach

Fon: 07906-9419541

www.risiam.shop