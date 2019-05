× Erweitern Dean and Davis

Lifestyle mit Frische-Kick - dean&david Heilbronn in der Sülmerstraße ist ein Hotspot, an dem schnelle, gesunde Küche neu definiert wird: unkompliziert, modern, urban. »Kompromisslose Frische ist unser Anspruch«, lautet das Motto. Und dafür bietet das Lokal seinen Kunden eine ganz eigene Ernährungswelt. Alle Gerichte sind mit größter Sorgfalt entwickelt und die Nährstoffe optimal kombiniert. Hippe Bowls, knackige Salate mit Superfoods in allen Variationen, erfrischende Smoothies und frisch gepresste Säfte: es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Neben der Auswahl der möglichst saisonalen Zutaten, bei denen ausschließlich auf ausgesuchte und meist regionale Lieferanten zurückgegriffen wird, spielt dabei vor allem die Zubereitung eine wichtige Rolle: Das Team kocht frisch, fettarm und vitaminschonend - einfaches, gesundes, von Hand zubereitetes Essen!

Sülmerstraße 27, 74072 Heilbronn & 07131-6401430

www.deananddavid.de