× Erweitern Neckar Käpt´n

Tagesausflüge auf dem Neckar, ein Besuch renaturierter Uferzonen oder ein Barbecue auf dem Partyfloß sind bei jedem Stuttgartbesuch die perfekte Ergänzung. Wer den Tag auf dem Schiff in vollen Zügengenießen möchte, wählt die Linien Marbach oder Hessigheim, bei Kaffee, Kuchen oder handgemachten Maultaschen. Das 60er-Jahre-Schiff dient außerdem als perfekte Kulisse für Mr. Mac’s Schlagerpartys,Weinfahrten und private Festivitäten. Erlebnisfahrten wie »Sundowner«, »Finns Feierabend«, »AcousticSwing« oder »River Cruise Dinner« locken Partyfloß-Fans an Bord; es wird gegrillt und gefeiert.Alle Termine erfährt man am schnellsten über den Fahrt-Finder der neuen Webseiten, denn die Abfahrtszeiten sind saisonbedingt flexibel. Erlebnisfahrten sollten rechtzeitig reserviert werden.

Anlegestelle Wilhelma,

70376 Stuttgart & 0711-54997060

www.neckar-kaptn.de und www.partyfloss.com