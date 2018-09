Christian Freiherr von Stetten: Große Ehrung in Berlin

× Erweitern Foto: PKM Freiherr Christian von Stetten begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Sommerfest 2017 des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) im Kronprinzenpalais Berlin.

Zum 25. Mal wurde Ende September in Berlin der Deutsche Elite-Mittelstandspreis verliehen. Neben dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil wurde die Ehre dem CDU-Bundestagsabgeordneten Christian Freiherr von Stetten aus Künzelsau zuteil.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hielt die Laudatio auf den Hohenloher Unternehmer und Politiker im mit 300 Festgästen gut gefüllten Atrium der Deutschen Bank Unter den Linden in Berlin. Christian Freiherr von Stetten, 1970 in Stuttgart geboren, trat 1988 in die CDU Hohenlohekreis ein. Von 1989 bis 1999 gehörte er dem Ortschaftsrat in seiner Heimatstadt Künzelsau-Kocherstetten an. Seit 1994 ist er Mitglied im Gemeinderat der Kreisstadt Künzelsau und im Kreistag des Hohenlohekreises. Bei den Kommunalwahlen 1999, 2004, 2009 und 2014 wurde er in beiden Ämtern bestätigt. Seit 2002 ist der Vater einer Tochter - und just einen Tag vor der Preisverleihung frisch gebackene Vater eines Sohnes - direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Schwäbisch Hall-Hohenlohe. Neben seiner politischen Arbeit ist er Geschäftsführender Gesellschafter der Stetten Bau GmbH und Technologie Holding Christian Stetten GmbH sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Schloß Stetten Holding AG.

Foto: PKM Freiherr Christian von Stetten bei seiner Dankesrede.

Den Deutschen Elite-Mittelstandspreis bekam von Stetten als Anerkennung für »langjährigen unermüdlichen Einsatz für Wirtschaft und Mittelstand in Deutschland sowie für eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Finanzordnung in unserem Land«, so die Begründung der Jury. Minister Altmaier betonte, dass Christian von Stetten auf besondere Weise zwei für den Mittelstand wichtige Bereiche kombiniere. Er sei nicht nur Politiker in Berlin sondern auch erfolgreicher Unternehmer in seiner Heimat Hohenlohe. Dies gebe ihm die im politischen Betrieb notwendige Unabhängigkeit, um kritisch und selbstbewusst Gesetzesentwürfe kritisch zu hinterfragen. Der Unternehmensberater Prof. Roland Berger hob in seiner Rede das wirtschaftliche Engagement von Stettens hervor. Beide Preisträger seien stets geleitet gewesen, die deutsche Wirtschaft beständig fortzuentwickeln, an die modernen Entwicklungen anzupassen und deren nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu fördern – basierend jedoch auf Werten wie der Subsidiarität oder den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft.

Die Verleihung des Deutschen Elite-Mittelstandspreises wird von einer

Reihe weiterer europäischer und deutscher Mittelstandsverbände unterstützt, die zusammen über eine Million Klein- und Mittelbetriebe sowie Freiberufler vertreten.

Preisträger Deutscher Elite-Mittelstandpreis (Auszug)

2017 Christian Lindner, FDP; 2015 Olaf Scholz, SPD; 2014 Volker Kauder, CDU; 2012 Frank-Walter Steinmeier, SPD; 2010 Günther H. Oettinger, CDU; 2007 Erwin Huber, CSU; 2006 Dieter Althaus, CDU; 2005 Kurt Beck, SPD; 2003 Friedrich Merz, CDU; 2002 Roland Koch, CDU; 2001 Dr. Walter Döring, CDU; 1999 Wolfgang Clement, SPD; 1998 Dr. Edmund Stoiber, CSU; 1997 Gerhard Schröder, SPD; 1996 Dr. Hermann Otto Solms, FDP